اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 11:29 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

إنتاج النفط بالهند ينخفض 5% على أساس سنوى فى يوليو والغاز الطبيعى يهبط 10.3%

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 11:27 م
إنتاج النفط بالهند ينخفض 5% على أساس سنوى فى يوليو والغاز الطبيعى يهبط 10.3% براميل نفط
رويترز

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أظهرت بيانات أولية أصدرتها الحكومة الهندية، اليوم الثلاثاء، أن إنتاج النفط الخام فى الهند فى يوليو، انخفض بنسبة خمسة بالمئة على أساس سنوى إلى 2.63 مليون طن، أو ما يعادل 620 ألف برميل يوميا، وهبط إنتاج الغاز الطبيعى 10.3 بالمئة إلى 2.44 مليار متر مكعب.
 
وأظهرت البيانات، أن طاقة تكرير النفط فى ثالث أكبر مستورد للخام فى العالم هبطت 18.8 بالمئة على أساس سنوى فى يوليو إلى 17.68 مليون طن، أو ما يعادل 4.18 مليون برميل يوميا، مواصلة التراجع لخامس شهر على التوالي.
 
ومن المنتظر، أن تواصل طاقة التكرير الانخفاض فى أغسطس، بسبب إغلاقات لمصاف نفطية لأغراض الصيانة.
 

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