إصابة شخصين فى حادث تصادم على طريق طنطا كفر الشيخ الدولى

الغربية - مصطفى عادل

أصيب 2 بجروح وإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة ملاكي بتوك توك على طريق طنطا كفر الشيخ الدولى، وتم نقلهما لمستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج.

البداية كانت تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي، انتقلت دورية أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة ملاكي بتوك توك، وأسفر الحادث عن إصابة شقيقتين، وتم نقلهما لمستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.