أسعار النفط تسجل 45.27 دولار لعقود برنت و42.58 دولارللخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، 45.27 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت مرتفعة بمقدار 14 سنتا أو ما يوازي 0.3%، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 42.58 دولار للبرميل منخفضا بمقدار 4سنتات أو ما يعادل 0.1%.

وهب الإعصار ماركو والعاصفة المدارية لورا على الكاريبي وخليج المكسيك منذ يوم الأحد الماضي، مما اضطر شركات الطاقة لسحب العمال من المنصات البحرية ووقف إنتاج النفط، وأوقف المنتجون 58 % من إنتاج النفط البحري في خليج المكسيك و45 % من إمدادات الغاز الطبيعي يوم الأحد، وفقا لرويترز، وتسهم المنطقة بنسبة17% من إجمالي إنتاج النفط الأمريكي و%5 من إنتاج الغاز الطبيعي .

وتراجعت صادرات الخام السعودية للصين في يوليو لتفقد المملكة موقعها كإحدي أكبر دولتين تصدران الخام للصين لأول مرة في عامين، عقب خفض تاريخي للإنتاج لمواجهة انخفاض الطلب على الوقود وأسعاره بسبب جائحة كوفيد-19 وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك اليوم الثلاثاء أن السعودية شحنت 5.36 مليون طن للصين الشهر الماضي، ما يوازي 1.26 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 8.88 مليون طن في يونيو و6.99 مليون طن في يوليو تموز العام الماضي.

وشحنت روسيا، التي تصدرت الموردين للصين في يوليو، 7.38 مليون طن ما يوازي 1.74 مليون برميل يوميا، في حين جاء العراق في المركز الثاني وبلغت صادراته للصين 5.79 مليون طن.

وزادت الواردات من الولايات المتحدة 139% في يوليو على أساس سنوي إلى 3.7 مليون برميل يوميا إذ عزز صائدو الصفقات في الصين المشتريات من الخامات الأمريكية حين تحولت أسعار العقود الآجلة للخام سلبا في أبريل وفقا لرويترز .

واستوردت الصين 387 ألفا و792 طنا من النفط من ماليزيا في يوليو بانخفاض 71 ٪ عنه قبل شهر حسب البيانات.