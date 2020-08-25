اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 12:58 م
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أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ التموين.. الطماطم بـ3.5 جنيه والبطاطس بـ5

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 12:00 م
أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ التموين.. الطماطم بـ3.5 جنيه والبطاطس بـ5 خضروات وفاكهة
‎كتب ــ مدحت وهبة

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‎تواصل شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك، حيث شهدت أسعار الخضروات استقرار على مدار الأيام الماضية.

‎وينشر "اليوم السابع" قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:

‎-الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلو والبطاطس بـ 5 جنيهات والبصل بـ 4.5 جنيه والكوسة 7.5 جنيه للكيلو والجزر 8 جنيهات والخيار 7.5 جنيه.
‎-الباذنجان الرومى بـ 3 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 5 جنيهات للكيلوجرام.
‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 3 جنيهات والليمون 6 جنيهات.
‎-الباميا الخضراء بـ 20 جنيها.
‎‏‎-التفاح البلدى 17.5 جنيه.
‎‏‎-تفاح امريكى بـ 35 جنيها.
‎‏‎-كانتلوب " أناناس" بـ9 جنيهات.
‎‏‎-بطيخ بـ5,5 جنيه.
‎‏‎-الموز المستورد بـ28 جنيها.
‎‏‎-العنب بـ15 جنيها.


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