أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ التموين.. الطماطم بـ3.5 جنيه والبطاطس بـ5

‎كتب ــ مدحت وهبة

‎تواصل شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك، حيث شهدت أسعار الخضروات استقرار على مدار الأيام الماضية.



‎وينشر "اليوم السابع" قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:



‎-الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلو والبطاطس بـ 5 جنيهات والبصل بـ 4.5 جنيه والكوسة 7.5 جنيه للكيلو والجزر 8 جنيهات والخيار 7.5 جنيه.

‎-الباذنجان الرومى بـ 3 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 5 جنيهات للكيلوجرام.

‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 3 جنيهات والليمون 6 جنيهات.

‎-الباميا الخضراء بـ 20 جنيها.

‎‏‎-التفاح البلدى 17.5 جنيه.

‎‏‎-تفاح امريكى بـ 35 جنيها.

‎‏‎-كانتلوب " أناناس" بـ9 جنيهات.

‎‏‎-بطيخ بـ5,5 جنيه.

‎‏‎-الموز المستورد بـ28 جنيها.

‎‏‎-العنب بـ15 جنيها.