أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 25-8-2020

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 25-8 -2020، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا الرئيسي والشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما تراجع مؤشر الأوسع نطاقاً، وتراجع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 1.03 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 628.060 مليار جنيه.

إيقاف تداول 12 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 12 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، العربية لحليج الأقطان، بي انفستمنتس القابضة، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، راية لخدمات مراكز الاتصالات، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، أصول للوساطة في الأوراق المالية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، سماد مصر (ايجيفرت).

البورصة تخسر 1.03 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا الرئيسي والشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما تراجع مؤشر الأوسع نطاقاً، وتراجع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 1.03 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 628.060 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 533.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 46.1 ألف عملية لعدد 177 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 76.13% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.71%، والعرب على 5.16% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 30.46% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.53%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 12.2 مليون جنيه، 664.4 ألف جنيه، 73 مليون جنيه، 5708 جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 4.2 مليون جنيه، 81.7 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 11461 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 2014 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 13393 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 4400 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1755 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2656 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 848 نقطة.

وصعدت أسهم 65 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 94 شركة، ولم تتغير مستويات 18 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- بي انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 10.40 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.85%.

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 5.340 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.43%.

- راية لخدمات مراكز الاتصالات بسعر إغلاق 7.510 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.37%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 39.850 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.35%.

- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بسعر إغلاق 3.450 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.15%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.666 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.51%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 19.240 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.87%.

- العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية بسعر إغلاق 274.220 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.88%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 5.520 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.83%.

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.767 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.36%.