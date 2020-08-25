اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 08:33 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

أستاذة إعلام توضح كيفية صناعة الكذب عبر قناة الجزيرة الإرهابية

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 07:10 م
أستاذة إعلام توضح كيفية صناعة الكذب عبر قناة الجزيرة الإرهابية إكسترا نيوز
إبراهيم سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الدكتورة ليلى عبد المجيد أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن قناة الجزيرة القطرية دائمًا ما تناقش المواضيع بشكل يفتقد الموضوعية والمعلومة.

وأضافت عبد المجيد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز، أن دائمًا ما يكون مصدر المعلومات لقناة الجزيرة الكاذبة هى صور من مواقع التواصل الاجتماعي وتحاول من خلالها تزوير وتشويه الحقائق.

وتابعت أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن قناة الجزيرة الإرهابية تقدم يوميا سلسلة من الأكاذيب من الفيدوهات المفبركة والبعيدة عن الصحة، ودائما ما تنقل الصورة بشكل ناقص دون التأكد من الحقائق.

وأشارت عبد المجيد، إلى أن الإنجازات القومية على الأرض رد بالغ على أوهام الجزيرة وإخواتها.

وما زالت قناة الجزيرة القطرية وأشقاؤها من قنوات الاخوان في تركيا تنتهج نفس السياسية الفاشلة التي تتخذها منذ الاطاحة بتنظيم الاخوان في مصر منذ ثورة 30 يونيو، وهو التلاعب بحقيقة الأحداث بفيديوهات مجتزأة عن سياقها في مصر، فتنتهج قناة الجزيرة وأخواتها سياسة اجتزاء الفيديوهات من مضمونها ومحاولة تضليل متابعيها في مصر والعالم العربي بأنها حقيقة، ليفتضح أمرها فيما بعد بالقليل من البحث والتتبع لحقيقة الفيديوهات ليتبين أنها واقعة مختلفة تمامًا.

ومؤخرا، روجت قناة الجزيرة لفيديو مضلل يظهر فيه مشهد تكدس مروري عند أحدى الطرق وفي خلفية الفيديو صوت لشخص عربي يبدى تعجبه من الزحام المروري في مصر، وبدأت قناة الجزيرة الترويج لأكاذيبها من خلال مشاركة الفيديو ونشره على نطاق واسع والادعاء بأن الفيديو يوثق مأساة المرور في شوارع مدينة نصر ويستنجد بالشرطة التي تركت مواقع الزحام.

وبهذه اللقطة المضللة، تلقفت قناة الجزيرة الاخوانية التابعة لتنظيم الحمدين، وشبكة رصد وغيرهم من وسائل الاعلام الاخوانية التي تعاني من قلة وسوء المحتوى المعروض على شاشتها عن مصر، ووقعت وسائل الشيطان في شر أعمالها لتنعكس الفضيحة عليها، ويتم كشف حقيقة الفيديو وموقعه بالتحديد وملبسات المشهد المعروض.

حقيقة فيديو تكدس المرور بميدان في مدينة نصر

والوجه الحقيقي للفيديو، هو أن هذا الميدان الذي تم تصويره ما هو إلا تحويله مرورية في محيط كبرى السلام الجديد أحد أهم محاور الطرق التي تم استحداثها في حي مدينة نصر، والجميع يعلم أن تنفيذ بعض المشروعات القومية داخل المدن كالطرق والكباري والأنفاق وغيرها قد يستلزم بعض الاجراءات الاستثنائية، كتحويل الطرق وتغيير بعض مساراتها مما يحدث بعض الكثافات المرورية، لاسيما فى أوقات الذروة، وهو أمر مؤقت ينتهى بانتهاء تنفيذ المشروع.

 


الدكتورة ليلى عبد المجيد

استاذ الاعلام

اكسترا نيوز

قناة الجزيرة

الانجازات القومية

التوك شو

اخبار

التضليل

الجزيرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

من الفوضى إلى الرُشد.. أكاديميون وخبراء يكشفون حالة الإعلام منذ 2011 حتى الآن.. مدكور:توعية الشعب بقضاياه مسئولية.. وليلى عبد المجيد: الدولة أوقفت انهيار الإعلام بتشريعات محترمة.. وبرلمانى:يعود لمكانته الطبيعية

الإثنين، 25 نوفمبر 2019 01:52 ص

ليلى عبد المجيد: الشباب يستقى معلوماته من السوشيال ميديا

الخميس، 31 أكتوبر 2019 12:28 م

ليلى عبد المجيد لمنتقدى حجب المواقع السارقة للمسلسلات: تدافعون عن "حرامية"

الجمعة، 17 مايو 2019 02:00 ص

الجزيرة تروج لفيديو مجتزأ يفضح كذب وتشويه القناة القطرية للطرق فى مصر

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 06:47 م

قيادى إخوانى يكشف استعانة الجزيرة وأخواتها بشركات عالمية لشن حملات ضد مصر

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 12:09 م

الجزيرة قناة صنعت دولة بالأكاذيب.. تقرير إكسترا نيوز يفضح القناة القطرية

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 04:00 ص

حقوقية تكشف أكاذيب قناة الجزيرة بشأن تهجير أهالى مطار إمبابة..وتؤكد فشل محاولاتها

الإثنين، 24 أغسطس 2020 08:12 م

حملات الجزيرة مدفوعة الأجر والهدف ضرب استقرار المنطقة..القناة القطرية فشلت فى بث الأكاذيب حول سد النهضة..واستخدمتها الدوحة ضد الإمارات..وتتعمد بث أخبار مضللة حول هزيمة جيش ليبيا فى سرت بفيديوهات قديمة ومفبركة

الإثنين، 24 أغسطس 2020 08:09 م

الجزيرة القطرية تبث شائعات حول هزيمة الجيش الليبى فى سرت بفيديوهات قديمة ومفبركة

الإثنين، 24 أغسطس 2020 07:50 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة