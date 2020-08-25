أخبار مصر.. إلزام المدارس والجامعات برد 25% من مصروفات خدمة نقل الطلاب

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها، تفاصيل القمة الثلاثية في الأردن بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرار جهاز حماية المستهلك بإلزام المدارس والجامعات برد 25% من مصروفات خدمة نقل الطلاب، وضبط الرقابة الإدارية مدير الإدارة الهندسية بالضبعة وآخر لتلقيهما رشوة 500 ألف جنيه،



جهاز حماية المستهلك ينتصر لحق المواطن ويلزم المدارس والجامعات برد 25% من مصروفات خدمة نقل الطلاب.. يعلن إحالة الممتنعين عن التنفيذ للنيابة.. ومليون جنيه غرامة عن كل شكوى للمخالفين.. ونشر القرار بالجريدة الرسمية

أصدر جهاز حماية المستهلك برئاسة الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس الجهاز والمدير التنفيذى قرار رقم 155/1 لسنه 2020 بإلزام مقدمى الخدمات التعليمية بكل أنواعها من مدارس وجامعات ومعاهد وغيرها ومؤسسات النقل أو الرحلات بكافة صورها ممن يقدمون خدمة النقل للطلال " اشتراك سيارة " برد نسبه 25% من إجمالى مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسى 2019/2020 وخصم تلك المبالغ من مصروفات العام الدراسى 2020/2021.



قمة ثلاثية بالعاصمة الأردنية بين مصر والأردن والعراق لبحث سبل تعزيز التعاون الثلاثى المشترك ومستجدات الأوضاع فى سوريا وليبيا واليمن.. والرئيس يؤكد استعداد مصر لتقديم تجربتها وخبرتها فى كافة المجالات لأشقائها

عقدت اليوم الثلاثاء قمة ثلاثية بالعاصمة الأردنية عمان بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعاهل المملكة الأردنية الملك عبد الله الثانى، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي.



رئيس مدينة ملوى يخضع لتحليل مخدرات لحث العاملين على المشاركة فى الحملة.. صور

خضع اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى بمحافظة المنيا لحملة تحليل الكشف عن تعاطى المواد المخدرة، لحث جميع العاملين لحملة مجلس الوزراء التى توجهت إلى مجلس المدينة بالتعاون مع مستشفى المنيا للصحة النفسية وعلاج الإدمان، لعمل تحليل مخدرات مفاجئ للعاملين بالوحدة المحلية لمدينة ملوى، حيثُ تم أخذ العينات من جميع العاملين بديوان الوحدة المحلية.



وزيرة الصحة توقع اتفاقية تعاون مع الصين لتصنيع لقاحات كورونا الشهر المقبل

استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، السفير الصينى لدى مصر "لياو لى تشانج"، بديوان عام الوزارة، لمناقشة الإجراءات الخاصة بتوقيع اتفاقية التعاون بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" التابعة لوزارة الصحة والسكان وإحدى الشركات الصينية، فى مجال تصنيع لقاح فيروس كورونا تحت رعاية الحكومتين المصرية والصينية.



ضبط مدير الإدارة الهندسية بالضبعة وآخر لتلقيهما رشوة 500 ألف جنيه

أ​لقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على كل من (ع.ع) مدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة الضبعة بمحافظة مطروح، واخر (أ.ر) باحث قانوني بذات المدينة، لقيام المتهم الأول وبوساطة المتهم الثاني بطلب وتقاضي مبلغ 500 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مفوض لإحدى الشركات العقارية.



هيئة قضايا الدولة تفتح باب تعيين دفعة جديدة لوظيفة مندوب مساعد

أعلنت هيئة قضايا الدولة، قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2019، ووضعت الهيئة في الإعلان، 5 شروط يجب أن تتوافر في الراغبين التقدم للالتحاق بالوظيفة.



البنك المركزى يمد مواعيد عمل البنوك من 8:30 صباحا لـ3 عصرا بدءا من 1سبتمبر

قرر البنك المركزى المصرى، اليوم الثلاثاء، تعديل مواعيد عمل البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، بدءًا من أول سبتمبر 2020، لتصبح بالنسبة للجمهور من الساعة الـ8:30 صباحًا إلى الساعة الـ3 عصرًا، وللموظفين من الساعة الـ8 صباحًا وحتى الساعة الـ4 عصرًا.



الحكومة تعلن تنفيذ عدد من المشروعات لحماية الشواطئ بتكلفة 2.63 مليار جنيه

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً، مع الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظات الجمهورية، ومشروع رفع كفاءة وتبطين الترع، ومشروع الري الحديث، وعدد آخر من المشروعات التي تقوم بتنفيذها الوزارة حاليا. وحضر الاجتماع الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل أول وزارة الري، والدكتورة إيمان سيد أحمد، رئيس قطاع التخطيط بالوزارة.



أسعار الذهب تتراجع للمرة الثانية 10جنيهات وعيار 21 يسجل 846 جنيها للجرام

قال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة، إن سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر شهد تراجعا بقيمة 10 جنيهات، مشيرا إلى أن جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر هبط إلي 846 جنيها للجرام، مع تراجع أسعار أوقية الذهب عالمياً من 1940 دولارا إلي 1926 دولار.



الجنايات تقضى بالسجن المشدد 15 سنة لبهى الدين حسن لتحريضه ضد الدولة.. والمحكمة: المتهم باع وطنه بثمن بخس لهثا وراء الثراء.. وتؤكد: رؤوس الفتنة ما تركت مؤسسة من مؤسسات مصر الوطنية إلا وتناولتها بألسنة من جهنم

قضت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنهم والدكتور على عمارة، المنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 15 سنة لبهى الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة، وإهانة السلطة القضائية، وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية.



بيان سودانى إثيوبى يؤكد أهمية دعم الحوار لحل أزمة سد النهضة تحت مظلة الاتحاد الإفريقى .. آبى أحمد: الحل الودى ممكن بالمناقشات وحسن النوايا .. حمدوك: واثقون فى إمكانية التوصل لاتفاق حول سد النهضة عبر الحوار

أكد رئيس الوزراء السودانى، عبد الله حمدوك، ونظيره الإثيوبى، آبى أحمد، خلال زيارة الأخير للخرطوم، اليوم الثلاثاء، على دعم جهود الاتحاد الأفريقى لحل قضية سد النهضة عبر الحوار الثلاثى بين الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة، حيث وفقًا لبيان مشترك ألقاه وزير الإعلام السودانى والمتحدث باسم الحكومة السودانية، فيصل محمد صالح، فقد بحث رئيس الوزراء السودانى، ونظيره الإثيوبى دعم الاتحاد الأفريقى لحل قضية سد النهضة الإثيوبى عبر الحوار الثلاثى بين دول مصر والسودان وإثيوبيا.



النيابة العامة تأمر بضبط المتهمين فى واقعة اغتصاب جماعى لفتاة "فيرمونت".. النائب العام يستجيب لشكوى المجلس القومى للمرأة ويأمر بفتح تحقيق قضائى .. ويقرر منع المتهمين من السفر ويضعهم على قوائم ترقب الوصول

أمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام، بضبط واحضار المتهمين فى واقعة التعدى الجنسى " اغتصاب جماعى" على فتاة داخل فندق فيرمونت عام 2014، مع وضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم.



أم تقتل رضيعها بجرعة مخدرات زائدة للاستمتاع مع عشيقها في غياب الزوج بالمعصرة

أعطت سيدة طفلها جرعة مخدرات زائدة للاستمتاع مع عشيقها أثناء غياب زوجها في المعصرة، ما تسبب في وفاته، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتم القبض عليها، وتحرر محضر بالواقعة.



شكرا مصر.. لبنانيون يقدمون رسائل المحبة من داخل المستشفى الميداني المصرى.. فيديو

لبنان دائماً فى قلب مصر.. هذه الكلمات يترجمها واقع لا تخطئه العين، فحينما تزور بيروت ستشهد صرحا طبيا بداخله خلية نحل من أطباء وممرضين يعملون على مدار الساعة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمصابين والمرضى من كل الجنسيات فى لبنان، إنها «المركز الطبى الاستشفائى المصرى» فى لبنان، والذى قدم خدماته العلاجية منذ إنشائه حتى الآن ما يقارب مليونا و817 ألف مريض وجريح.



موجة ثانية أكثر انتشارا وأقل خطورة.. لماذا أصبح كورونا يضرب شباب أوروبا؟

بدأت أوروبا من جديد فى معاناة من موجة ثانية من فيروس كورونا يراها الخبراء أنها أكثر انتشارا وأقل خطورة، حيث أنها أصبحت تصيب الشباب والفئات العمرية الأقل سنا، إلا أنه فى نفس الوقت الحالات التى دخلت المستشفيات قليلة للغاية.



الأرصاد: غدا انخفاض طفيف بالدرجات والرطوبة تسجل 80% والعظمى بالقاهرة 35 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء، انخفاض طفيف بالدرجات، حيث يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، ويكون الطقس حار على جنوب سيناء، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80%.



جورجينا جميلة الجميلات.. ردود كوميدية من المصريين على صور صديقة رونالدو

أصبحت جورجينا، صديقة نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو، وأم أبنائه، واحدة من أهم أسماء صديقات وزوجات اللاعبين العالميين، بل تكاد تكون أشهرهن على الإطلاق، فنجم جورجينا صعد بقوة خلال الفترة الماضية، معتمدة على جمالها، وأيضا قوتها على "السوشيال ميديا"، بخلاف مهنتها كعارضة أزياء، فضلا عن الـ "لايف ستايل" الخاص بها، والذى جعلها محط أنظار العالم من المهتمين إما بالشأن الكروى، أو بالموضة والأزياء.



اتحاد الكرة يخطر الأهلى والزمالك رسميا بـ4 مخالفات فى القمة ويهدد بالعقوبات

أرسلت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة خطابات إلى ناديى الأهلى والزمالك تتضمن وجود مخالفات للإجراءات الطبية المتبعة فى مباريات الدورى فى زمن كورونا، وآخرها مباراة القمة الأخيرة، وحذرت اللجنة الخماسية الناديين من تكرار هذه المخالفات فى المباريات المقبلة، وإلا سيتم اتخاذ قرارات وعقوبات ضد الناديين بجانب استبعاد المخالفين من الحضور.



أحمد فتحى يضع شرطين لتجديد عقده مع الأهلى والتراجع عن انتقاله لبيراميدز

تنادى بعض الأصوات داخل النادى الأهلى بضرورة بقاء أحمد فتحى نجم دفاع الفريق الأحمر فى الموسم الجديد رغم فشل مفاوضات تجديد عقده وتوقيع اللاعب لبيراميدز بداية من الموسم الجديد، واستطلع مسئولو النادى الأهلى رأى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق فى مسألة بقاء أحمد فتحى قبل التحدث مع الأخير وإنهاء مفاوضات تجديد عقده والتراجع عن رحيله لصفوف بيراميدز فى الموسم الجديد ليبدى موافقته المبدئية على استمراره.