70% من القراء يتوقعون انتعاش السياحة بعد جاهزية الأقصر وأسوان لاستقبال السائحين

توقع غالبية قراء اليوم السابع انتعاش حركة السياحة بعد إعلان جاهزية الأقصر وأسوان لاستقبال السائحين، حيث أجاب ما يقرب من 70% من القراء بـ"نعم" على استطلاع للرأي على الموقع تحت عنوان" هل تتوقع انتعاش حركة السياحة بعد إعلان جاهزية الأقصر وأسوان لاستقبال السائحين؟".

وأجاب 30% من القراء بـ " لا" على الاستطلاع الذى بثه الموقع.





وكانت وزارة السياحة والآثار قد أكدت أنه تم إرجاء تنظيم أية رحلات للفنادق العائمة بين الأقصر وأسوان، حتى شهر أكتوبر2020، فى حين ستبدأ المحافظتان فى استئناف حركة السياحة واستقبال الوفود من خلال الفنادق الثابتة والتى حصلت على شهادة السلامة الصحية لإعادة التشغيل.

ويبلغ عدد البواخر النيلية التى تعمل بين مدينتى الأقصر وأسوان نحو 130 باخرة سياحية، تنقل مئات السائحين يوميا بين المدينتين من مختلف الجنسيات الأجنبية لقضاء رحلة سياحية مميزة داخل المواقع الأثرية والسياحية.

وأكد محمد عثمان رئيس لجنة السياحة الثقافية أنها خطوة هامة لقطاع السياحة بالأقصر وأسوان، معربا عن أمله فى الوقت نفسه للإعلان عن ضوابط تشغيل الفنادق العائمة لتبدأ فى توفيق أوضاعها والحصول على شهادة السلامة الصحية لإعادة التشغيل قبل الموسم الشتوى والذى سيبدأ أكتوبر المقبل.

وأشار عثمان لـ"اليوم السابع" إلى أنه فضلا عن الفنادق العائمة هناك 80 دهبية تعمل فى النيل ومستعدة لتنفيذ الاجراءات فور صدورها، خاصة انها تتميز بصغر مساحتها وسيكون مستوى الأمان فيها أعلى بكثير من الفنادق العائمة العادية.

وأوضح أن هناك 14 فندقا ثابتا فى الأقصر فقط حصلوا على شهادات السلامة الصحية المعتمدة من وزارتى السياحة والآثار والصحة وخمس مطاعم، مؤكدا أن لجان الوزارة تعمل بشكل مستمر لمنح الشهادة فورا لأى فندق ينتهى من توفيق أوضاعه.

وأكد عثمان على وجود طلب عالى من عدد من الأسواق السياحية التى تطالب باستئناف الرحلات للأقصر، مشيرا إلى أن اليابان مستعدة لتسيير طيران مباشر للأقصر، كذلك إيطاليا والنمسا هناك توافق على تسيير رحلة طيران أسبوعية، وأيضا السوق الإسباني خاصة أنها أول دولة أعلنت 6 مدن مصرية آمنة ونصحت بالسفر لها من بينها الأقصر وأسوان.