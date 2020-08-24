340 مليون لتطوير شبكات توزيع الكهرباء فى قطاعى مطروح والساحل الشمالى

كتبت رحمة رمضان

أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية، طبقاً لمعايير الجودة، وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك فى اطار المتابعة الدورية التى يقوم بها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لخطط التطوير بشركات الكهرباء ومن بينها شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، وفى إطارالإهتمام الذى توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على كافة أنحاء الجمهورية.

وفى هذا الصدد ففى نطاق قطاعى كهرباء مطروح والساحل الشمالي الذى يخدم محافظة مطروح والتى تقع في الركن الشمالي الغربي لجمهورية مصر العربية حيث تمتد من الكيلو (61) غرب محافظة الإسكندرية وحتى الحدود المصرية الليبية (مدينة السلوم ) أي بطول 450 كم على ساحل البحر المتوسط وتمتد جنوباً بعمق حوالى 400 كم جنوب واحة سيوة ويحد المحافظة من الجهة الشرقية محافظتى الإسكندرية والبحيرة وجنوباً الجيزة والوادى الجديد

يبلغ إجمالى عدد المشتركين بنطاق القطاعين حوالى 260 ألف مشترك منهم 120 ألف مشترك بعدادات مسبوقة الدفع، وذلك على الجهدين المتوسط والمنخفض موزعين على جميع الأغراض، ويبلغ عدد الهندسات التابعة للقطاعين (11) هندسة.

تم خلال الفترة من 1/7/2019 حتى يونيو 2020 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالقطاعين وتحسين الخدمة للمشتركين بإستثمارات تصل إلى حوالى 340 مليون جنيه كخطة إستثمارية وخطة طموحة، وذلك لتطوير وتدعيم ورفع كفاءة شبكات الجهد المتوسط والمنخفض به، حيث تم التوسع والتجديد فى:

1- عدد 7 موزعات

2- عدد 21 محول

3- 216 كم شبكات هوائية وكابلات أرضية جهد متوسط .

4- 32 كم شبكات هوائية وكابلات أرضية جهد منخفض

كما تم إحلال وتجديد :

1- عدد 2 موزعات

2- عدد 12 سلاسل محولات

3- 45 كم شبكات هوائية وكابلات أرضية جهد متوسط .

4- 420 كم شبكات هوائية وكابلات أرضية جهد منخفض

هذا وأصبحت مكونات الشبكة الكهربائية بالجهد المتوسط والمنخفض لقطاعى مطروح والساحل الشمالى على النحو التالى :

1- بلغ إجمالي عدد لوحات التوزيع جهد متوسط (85) لوحة.

2- بلغ إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد متوسط (2000) كم.

3- بلغ إجمالي طول شبكة الكابلات الأرضية جهد متوسط (3000) كم.

4- إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد منخفض (2500) كم .

5- كما بلغ إجمالي طول الكابلات الأرضية جهد منخفض (1200) كم.

6- وبلغ إجمالي عدد المحولات (2800) محول بإجمالي قدرة (1200) م.ف.أ.

وكان لهذه الأعمال مرود على إنخفاض معدلات الأعطال وزيادة جودة الخدمة المقدمة للمشتركين .

وحول محاضر الضبطية القضائية ومحاضر سرقات التيار فقد تم تحرير فى نطاق قطاعى مطروح والساحل الشمالى خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 30/6/2020 حوالى (1200) محضر حيث بلغ إجمالى قيمة هذه المحاضر ( 4 مليون جنيه ).

وحول المشروعات المسددة القيمة والمنفذة للغير بلغ إجمالى قيمة المشروعات المسددة القيمة والمنفذة للغير نطاق قطاعى توزيع مطروح والساحل الشمالى خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 30/6/2020 مبلغ وقدره ( 472 مليون جنيه) .

وفيما يتعلق بمبادرة حياة كريمة تم إصدار أوامر تنفيذية لتطوير شبكة الكهرباء بعدد 5 قرى بتكلفة قدرها 13 مليون جنيه ضمن مشروع المبادرة الرئاسية حياة كريمة لكل مصرى ولكل مصرية وجارى الانتهاء من الأعمال طبقا للبرنامج الزمنى المعد والمقرر الانتهاء منه فى 30/9/2020.

جدير بالذكر ان الهندسات التابعة لقطاع مطروح تضم هندسات كل من مطروح شرق، مطروح غرب، سيدى برانى، السلوم، سيوة

والهندسات التابعة لقطاع الساحل الشمالى تضم كل من 25 يناير ، مارينا ، العلمين ،سيدى عبد الرحمن ، الضبعة والمنتزه.



