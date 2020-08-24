اليوم السابع
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وزير خارجية باكستان: نوصل مع الصين مشروع الممر الاقتصادى رغم الانتقادات

الإثنين، 24 أغسطس 2020 05:27 م
وزير خارجية باكستان: نوصل مع الصين مشروع الممر الاقتصادى رغم الانتقادات شاه محمود قريشي
أ ش أ

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  ‎قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم،الاثنين، إن باكستان والصين مصممتان على مواصلة مشروع الممر الاقتصادي بينهما.
 
وأضاف قريشي - خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة الخارجية الباكستانية - أن الممر الاقتصادي سيستمر ليحقق الهدف من تنفيذه بشكل كامل، وأن الممر مشروع مدروس بهدف تعزيز الاتصال الإقليمي وسيعود بالفائدة على كل من باكستان والصين وكذلك المنطقة بأكملها، حسبما أوردت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.
 
وأكد قريشي أن باكستان والصين ستعملان بشكل مشترك لحماية المصالح الاستراتيجية الثنائية بينهما، مشيرًا إلى أن زيارته للصين الأسبوع الماضي تعد مهمة.

وزير خارجية باكستان

باكستان

الصين

مشروع الممر الاقتصادى

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