وزير النفط السورى: انفجار بخط الغاز العربى يؤدى لانقطاع الكهرباء فى سوريا

كتب الوكالات

أعلن وزير النفط والثروة المعدنية فى سوريا على غانم، اليوم الاثنين، أن الخط الرئيسى المغذى للمنطقة الجنوبية، تعرض لانفجار قد يكون ناجم عن عمل إرهابى، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن عن كل سورية بشكل كامل.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السورية "سانا"، فأن وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلى، قد أعلن عن انفجار فى خط الغاز العربى بين منطقة الضمير وعدرا فى ريف دمشقن ما أدى إلى انقطاع الكهرباء فى سورية، وأكد وزير الكهرباء في تصريحات لقناة "الإخبارية" السورية، أن ألسنة اللهب وصلت إلى 50 مترا بسبب الانفجار.

وشدد الوزيران السوريان، على أن الانفجار أدى إلى انقطاع الكهرباء عن كل سوريا، وأكد وزير النفط والثروة المعدنية في تصريحات لقناة "الإخبارية" السورية، "خروج محطات الناصرية ودير علي وتشرين عن الخدمة". وتابع علي غانم، أن "ورشاتنا تعمل على إصلاح العطل من أجل إعادته للخدمة وإعادة التيار الكهربائي للبلاد".