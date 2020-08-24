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وزير التعليم العالى: 6 جامعات أهلية جديدة.. والرئيس يتابعنا لحظة بلحظة

الإثنين، 24 أغسطس 2020 12:13 ص
وزير التعليم العالى: 6 جامعات أهلية جديدة.. والرئيس يتابعنا لحظة بلحظة وزير التعليم العالى
كتب رامى محيى الدين

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قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، في حوار مسجل مع قناة إكسترا نيوز، إن الجامعات الأهلية غير قابلة للربح وما يجمع من مصروفات يجرى ضخه في تطوير المنظومة لتقديم تعليم راقٍ، ولدينا تعليم خاص وهو يأخذ عددا قليلا من طلاب الثانوية العامة، ولدينا جامعات دولية تعطى شهادات من الخارج ولدينا جامعات تكنولوجية أيضا.

وأضاف، في حواره مع الإعلامية ريهام السهلى ببرنامج المواجهة، إنه جرى التصديق على 6 جامعات أهلية جديدة تابعة لجامعات حكومية، والرئيس في ملف التعليم بصفة عامة متابع بشكل دقيق لحظة بلحظة هذه المنظومة ويطلع بشكل دقيق على البرامج المقدمة داخل هذه الجامعات وليست أعيننا على سوق العمل في مصر فقط ولابد أن نتماشى مع الاحتياجات العالمية لسوق العمل، لأننا سوق شابة ومن حولنا دول كلها سن كبيرة، وكورونا غيرت من مفاهيم العالم لسوق العمل.

وتابع: هذه المشاريع تنفذها مئات الشركات الخاصة، جامعة الجلالة فقط فيها 40 شركة خاصة تنفذها، العالم كله قفل في ظل كورونا ونحن لم نتوقف وونطمئن على البنية التحتية والمبانى والشراكات الدولية، ولدينا شراكات دولية مع جامعات ممتازة على مستوى العالم.


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