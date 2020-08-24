وزير البترول يعلن بدء خطوات توصيل الغاز للوادى الجديد لأول مرة

كتبت - مروة الغول

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بدء خطوات التنفيذ لأول مشروع لتوصيل الغاز الطبيعى إلى محافظة الوادى الجديد بإستخدام تكنولوجيا الغاز الطبيعى المضغوط تمهيداً لإطلاق تلك الخدمة الحضارية لأول مرة بالمحافظة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعى واستخدامه بالمنازل للمساهمة في تقديم خدمات متميزة تلبى احتياجات المواطنين في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية.



توقيع بروتوكول تعاون لمشروع توصيل الغاز الطبيعى المضغوط لمحافظة الوادى الجديد

وجاء ذلك خلال حضور الملا توقيع بروتوكول تعاون في تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعى المضغوط ( CNG ) الى محافظة الوادى الجديد والذى وقعه المحافظ اللواء اركان حرب محمد الزملوط مع الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " ايجاس " والمهندس خالد ابوبكر رئيس شركة طاقة عربية المنفذة للمشروع بحضور الدكتور احمد هيكل رئيس شركة القلعة والمهندس احمد محمود نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز .

وأضاف الملا أن مشروع توصيل الغاز الطبيعى المضغوط إلى محافظة الوادى الجديد يأتي في إطار حرص الوزارة على سرعة إتاحة وتوفير الغاز الطبيعى لأهالى المحافظة التي تستفيد بهذه الخدمة لأول مرة بما يسهم في التيسير عليهم واحلال الغاز الطبيعى تدريجيا محل أسطوانات البوتاجاز، موضحاً أن الغاز الطبيعى المضغوط يعد حلاً أمثل لإمداد المحافظة وتغذيتها بالغاز الطبيعى في ظل التحديات التي تواجه مد الشبكة القومية للغاز الطبيعى إليها في الوقت الحالي.

ووجه الملا الجهات المنفذة بالعمل على وجه السرعة للانتهاء من كافة الخطوات والإجراءات اللازمة لإتمام المشروع في ظل أهميته للمحافظة وبما يتسنى اطلاق الغاز الطبيعى لأول مرة في الوحدات السكنية بالمحافظة .



توقيع بروتوكول تعاون لمشروع توصيل الغاز الطبيعى المضغوط لمحافظة الوادى الجديد

ويقضى البروتوكول بالتعاون في تنفيذ مشروع لتوصيل الغاز الطبيعى بإستخدام تكنولوجيا تغذية المحطات الرئيسية بالغاز الطبيعى المضغوط ( CNG ) والقيام بكافة الدراسات والإجراءات اللازمة تمهيدا للتوصيل الى 14 الف عميل منزلى بمدينة الخارجة كمرحلة أولى تليها مراحل أخرى للتوصيل الى العملاء المنزليين والتجاريين والصناعيين في نطاق المحافظة خاصة وانها غير متصلة حالياً بالشبكة القومية للغاز الطبيعي حيث أنها اكبر المحافظات من حيث المساحة والاقل من حيث عدد السكان الأمر الذي دعا لسرعة إتاحة بدائل عملية لتوفير الغاز الطبيعي بوسائل أخرى بخلاف الشبكة القومية للغاز الطبيعي والحصول على مصدر للطاقة النظيفة للمحافظة متمثلة فى إمدادها بالغاز الطبيعى.

ومن جانبه قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد أن توفير الغاز الطبيعى لأهالى الوادى الجديد هو أحد أهم أولويات المحافظة في الوقت الحالي، مشيرا الى ان اتاحة استخدام الغاز الطبيعى يمثل سهولة ويسر كبيرين على المواطنين والأسر بالوادى الجديد بدلا من استخدام أسطوانات البوتاجاز، وأن المحافظة تعمل على وجه السرعة للإنتهاء من كافة الاجراءات وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاز المشروع والذى يعد نقطة تحول مهمة في الخدمات المقدمة للأهالى، مشيدا بإهتمام وزارة البترول والثروة المعدنية لإعطاء دفعات للمشروع بما ساهم في ترجمة ذلك عمليا بتوقيع البروتوكول إيذانا بالبدء في الأعمال.