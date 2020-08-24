وزيرة التضامن تشارك اليوم في حفل تأبين لضحايا أحداث بيروت

كتب مدحت وهبة

تشارك الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الإثنين في حفل تأبين لضحايا أحداث بيروت.

كان مطار رفيق الحريرى قد استقبل، طائرتين محملتين بالمساعدات الطبية والإغاثية والغذائية، وذلك ضمن رحلات الجسر الجوى الذى وجهت مصر بإنشائه منذ اللحظات الأولى التى أعقبت انفجار مرفأ بيروت فى الرابع من أغسطس الجارى.

تحمل الطائرتان 27 طنا من المساعدات التى تقدمها الكنيسة المصرية والأزهر الشرف إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدنى وتشمل نحو 11 جهة.

كان فى استقبال الطائرتين لدى وصولهما مطار رفيق الحريرى السفير المصرى بلبنان الدكتور ياسر علوى، والمستشار الإعلامى عبدالله زهدى، الأب غابي هاشم مدير دائرة الشئون اللاهوتية والعلاقات، والمدير العام لصندوق الزكاة الشيخ وممثل مفتى الجمهورية زهير كبي، والأب غابى هاشم مدير دائرة الشئون اللاهوتية والعلاقات المسكونية في مجلس كنائس الشرق الأوسط وأوغيت سلامة مديرة دائرة التواصل والعلاقات العامة، وإيليا نصرالله مسئول التواصل والإعلام.

وكان أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، قد أعلن صرف 8.5 مليون دولار دعم للأسر المتضررة من انفجار مرفأ لبنان للتضامن مع الشعب اللبناني، وغرد جوتيريس عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "الأمم المتحدة يتضامن مع الشعب اللبناني، تقوم بصرف 8.5 مليون دولار أمريكي، والتي ستذهب مباشرة إلى المنظمات غير الحكومية على الأرض لمساعدة العائلات المتضررة من تفجيرات بيروت المدمرة".