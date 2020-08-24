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نسمة محجوب فى أوبرا الإسكندرية 26 وفي القاهرة 28 أغسطس

الإثنين، 24 أغسطس 2020 04:29 م
نسمة محجوب فى أوبرا الإسكندرية 26 وفي القاهرة 28 أغسطس نسمة محجوب
الإسكندرية - جاكلين منير

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يقام بالقاهرة والإسكندرية حفلان للفنانة نسمة محجوب، الأول فى الثامنة مساء الأربعاء 26 أغسطس على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، ومساء الجمعة 28 أغسطس على مسرح النافورة بالقاهرة، وذلك ضمن برنامج العروض الجادة والمتنوعة التى تقدمها دار الأوبرا المصرية.

وأشارت دار أوبرا الإسكندرية فى بيان لها اليوم ، أن نسمة محجوب اعدت برنامجاً فنياً يضم باقة مميزة من المؤلفات العربية التى أجادت أداءها ، بالإضافة إلى مجموعة من أغانيها الخاصة منها " يا عاشقة الورد ، اعتزلت الغرام ، يا محروسة ، مفيش حكاية حب صدفة ، وجوه ، مستغربة ، على طبيعتى ، دور ع السعادة " إلى جانب عدد من اشهر الاغانى الفرنسية والانجليزية .

يذكر أن الفنانة الشابة نسمة محجوب إرتبطت بالفنون منذ طفولتها حيث بدأت الغناء فى العاشرة من عمرها ثم إلتحقت للتدريب بدار الأوبرا لمدة 7 سنوات ، وتميزت بقدرتها على الغناء بعدة لغات إلى جانب إجادتها للعزف على البيانو ، جاءت انطلاقتها الحقيقية على الساحة الفنية من خلال الاشتراك ببرنامج غنائى لإكتشاف المواهب حيث حصلت على المركز الأول بعد منافسة قوية مع عدد من المشاركين من دول عربية مختلفة بعدها نجحت فى تحقيق انتشارا فنياً واسعا .

 

 


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