موجز التريندات من تليفزيون اليوم السابع.. عبد الله رشدى ومايك تايسون الأكثر تداولا

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، موجزا جديدا أعده محمود نصر، قدمه هشام عبد التواب وحور محمد، لاستعراض أبرز التريندات عبر السوشيال ميديا، وكذلك أبرز ما اهتم به المصريون بالبحث عنه يوم الاثنين. بدأ الموجز باهتمام رواد مواقع البحث بالشيخ عبد الله رشدي الذى تصدر عمليات البحث على جوجل، وذلك بعد قرار وزارة الأوقاف بنقل عبد الله رشدي، للعمل بوظيفة مرتبطة بالبحث العلمي وليس الدعوى، وقال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الشيخ عبد الله رشدي زميل لكنه لم يراع القواعد والثوابت على السوشيال ميديا، مضيفا أنه تم إيقافه منذ شهر فبراير، وإحالته إلى لجنة القيم.

كما تناول الموجز مسلسل مدرسة الحب الذي كان من بين أكثر الكلمات التى تم تداولها على مواقع البحث، وذلك بعد ما طرح تامر حسنى أغنية "لينا حياة بعدين" على قناته الرسمية على يوتيوب وهي تتر مسلسل "مدرسة الحب 3"، والأغنية من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان شريف بدر، وتوزيع موسيقى هيثم راضي.

مسلسل "مدرسة الحب 3"، ويضم مجموعة من نجوم الفن منهم أمير كراره، وخالد الصاوي، ومى سليم، ومحمد لطفى، ولقاء سويدان، ويقوم مصطفى قمر، ببطولة إحدى الحكايات داخل المسلسل.

وأشار الموجز إلى اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بالفنانة دينا الشربيني بعد ظهورها في الكليب الجديد للنجم عمرو دياب لأحدث كليباته الغنائية بعنوان "أماكن السهر"، الذي تعاون فيه مع شاعره المفضل تامر حسين، من ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي.

بالإضافة إلى ظهور الملاكم العالمي الأمريكي مايك تايسون وهو يصلى بصحبة الملاكم السويدي بادو جاك الحائز على عدة بطولات عالمية في الملاكمة داخل أحد الكافيهات.

ويعتبر مايك تايسون من أبرز رموز الملاكمة الأمريكية، وحقق لقب بطولة العالم للوزن الثقيل وهو في العشرين من عمره ولكنه سجن في قضية اغتصاب، واعتنق تايسون الإسلام بعد دخوله السجن في القضية التي تم تلفيقها له، وتعرف على بعض الأشخاص اللي أقنعوه باعتناق الإسلام ليعلن إسلامه ويسمى نفسه مالك تايسون.

ورياضيا، تصدر مانويل نوير حارس البايرن تريندات تويتر، وذلك بعد ما ساهم الحارس العملاق في تتويج فريقه بايرن ميونخ الألماني ببطولة دورى أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه وتحقيق أرقام قياسية وتاريخية، بالفوز في جميع المباريات بدون هزيمة أو تعادل، وكمان قدر يساهم مانويل نوير في الحفاظ على شباكه نظيفة لـ 6 مباريات في البطولة كأكثر رقم استطاع أن يحققه فريق في البطولة الأخيرة.