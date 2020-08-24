مطران شبرا الخيمة يترأس صلوات القداس بدير مارجرجس بميت دمسيس (صور)

القليوبية إبراهيم سالم

ترأس نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، النائب البابوى والمشرف على دير مارجرجس بميت دمسيس، صلوات القداس فى أول يوم فى احتفالات الكنيسة بمناسبة تدشين الكنيسة، ووصول رفات مارجرجس للكنيسة، كما يبارك نيافتة الاحتفال طوال الفترة الذى تبدأ من ٢٣ أغسطس حتى ٢٩ أغسطس.

كما أعلن الأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة وتوابعها، والنائب البابوي والمشرف على دير ما رجرجس بميت دمسيس، فى بيان أن الدير سوف يستقبل الزائرين طول أيام الاحتفال من السبت 22 أغسطس حتى السبت 29 أغسطس، وذلك من الساعة 6 صباحا حتى 10 مساء مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

فيما أعلن المجلس الإكليريكي الإقليمي الدائرة الثانية الإسكندرية وبحرى عن عودة العمل به بكافة الاشتراطات الاحترازية الكاملة، وذلك بعد توقف عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال الأنبا مرقس مطران شبرا الخمية، وتوابعها ورئيس المجلس الإكليريكي الإقليمي الدائرة الثانية الإسكندرية وبحري، فى بيان، يتم التواصل عن طريق سكرتارية المجلس كما ينعقد يوم الاثنين من كل إسبوع.



احتفالات دير مارجرجس ميت دمسيس 2



احتفالات دير مارجرجس ميت دمسيس 3



احتفالات دير مارجرجس ميت دمسيس 4



احتفالات دير مارجرجس ميت دمسيس 5



احتفالات دير مارجرجس ميت دمسيس 6