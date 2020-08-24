اليوم السابع
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مطار القاهرة يستقبل 19 رحلة دوليه تقل 1994 راكبا من عدة دول

الإثنين، 24 أغسطس 2020 01:13 م
مطار القاهرة يستقبل 19 رحلة دوليه تقل 1994 راكبا من عدة دول مطار القاهرة الدولى
كتب محمود عبد الغنى

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استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الإثنين، 19 رحلة طيران دولية، أقلت قرابة 1994 راكبا، قادمة من عدة وجهات سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.
 
 
وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات الوصول بالمطار استقبلت 19 رحلة قادمة من عدة وجهات منها، فرانكفورت، روما، فيينا، اسطنبول، أثينا، اديس ابابا، الشارقة، أبو ظبي، دبي، البحرين، الرياض، بيروت، عدن، بغداد.
 
 
وتقوم سلطات المطار بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.
 
كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائرة والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.
 
 

مطار القاهرة

اخبار المطار

وزارة الطيران

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