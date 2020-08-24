اليوم السابع
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مصرع 3 بينهم طفل وعشرات المفقودين فى انفجار غاز بمبنى سكنى بروسيا

الإثنين، 24 أغسطس 2020 01:01 ص
مصرع 3 بينهم طفل وعشرات المفقودين فى انفجار غاز بمبنى سكنى بروسيا انفجار غاز
كتب محمد جمال

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لقي طفل وامرأتان مصرعهم وأصيب 4 أشخاص بجروح جراء انهيار جزء من مبنى سكنى فى مدينة ياروسلافل الروسية، ولا يزال مصير العشرات من سكانه مجهولا، وأفادت السلطات المحلية، فجر اليوم السبت، بانتشال جثة طفل في الثامنة من عمره، من تحت أنقاض المبنى المكون من 10 طوابق، وفى وقت سابق، تم العثور على جثة المرأة الثانية بالقرب من أحد أجنحة المبنى  وذلك بعد ورود أنباء عن مقتل امرأة جراء انهيار عدد من طوابق المبنى بسبب انفجار للغاز المنزلي وقع بإحدى الشقق في الطابق الرابع.

وفي وقت سابق، قال مركز إدارة الطوارئ الرئيسى بمقاطعة ياروسلافل إن مصير 38 شخصا لا يزال مجهولا.

وقال المتحدث باسم المركز، أوليغ بوشاروف للصحفيين إن فرق الإنقاذ والمسؤولين بالمقاطعة يعملون للكشف عن المفقودين. وأكد أن أسماء السكان المتضررين، والبالغ عددهم 115 شخصا، سيتم تحديدها في أقرب وقت.

وتابع بوشاروف أن "مصير 77 شخصا أصبح معروفا، من بينهم ثلاثة جرحى تم نقلهم إلى المستشفى في حالة متوسطة الخطورة، وثمة امرأة لقيت حتفها للأسف".

وفي وقت سابق، قال مصدر بوزارة الطوارئ الروسي إن امرأة لقيت مصرعها وأصيب أربعة أشخاص بجروح جراء انفجار للغاز المنزلي أسفر عن انهيار جزء من مبنى سكني متعدد الطوابق في مدينة ياروسلافل الروسية، يوم الجمعة.

وقال مصدر في وزارة الطوارئ الروسية إن فرق الإنقاذ تبحث عن طفل في الثامنة من عمره يمكن أن يكون عالقا تحت الأنقاض.

وذكرت الوزارة أن حوالي 160 شخصا تم إجلاؤهم من المبنى المكون من 10 طوابق بعد انفجار الغاز الذي وقع في إحدى الشقق في الساعة 19:29 مساء الجمعة، والذى أسفر عن انهيار الطابق الثالث والرابع والخامس.

وقال مصدر في وزارة الطوارئ إن السكان المنكوبين سيتم إيواؤهم مؤقتا في مبنى إدارة أحد أحياء المدينة.


انفجار غاز

روسيا

موسكو

مدينة ياروسلافل

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