اليوم السابع
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الإثنين، 24 أغسطس 2020 10:01 م
خالد صلاح
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مصرع وإصابة 3 أشخاص فى انفجار غرفة محرك عبارة بميناء هيراكليون فى جزيرة كريت

الإثنين، 24 أغسطس 2020 09:40 م
مصرع وإصابة 3 أشخاص فى انفجار غرفة محرك عبارة بميناء هيراكليون فى جزيرة كريت جزيرة كريت
أ ش أ

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لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون بجروح إثر انفجار غرفة المحرك في عبارة بميناء "هيراكليون" بجزيرة كريت.


وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم ، الاثنين، أنه لم يكن هناك أي ركاب على متن عبارة "بلو هواريزون" أثناء وقوع الانفجار والتي تستخدم لخدمة الطريق بين الميناء الرئيسي في جزيرة كريت ومدينة "بيرايوس" اليونانية القريبة من آثينا.


وقال مسؤولون بوزارة البحرية التجارية اليونانية ، إن أحد أفراد طاقم العبارة أصيب بجروح وتوفي في مستشفى قريب متأثرا بالجروح التي لحقت به، مضيفين أنه تم نقل المصابين الثلاثة الآخرين من أفراد الطاقم إلى المستشفى لتلقي العلاج وأن إصابتهم ليست خطيرة. 


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