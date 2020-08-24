مصرع سيدة بعد قفزها من الطابق الثالث لعلمها بنية زوجها الزواج من أخرى بطوخ

القليوبية إبراهيم سالم

ألقت ربة منزل بإحدي قري طوخ بالقليوبية، بنفسها من شرفه البلكونة بالدور الثالث على إثر خلافات زوجية مع زوجها، وذلك لعلمها نيته الزواج من أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغا من العميد تامر موسي مأمور مركز طوخ، بسقوط ربة منزل بإحدي القري التابعة لمركز طوخ، مما أدي إلي مصرعها في الحال.

وأوضحت تحريات المقدم محمود إسماعيل رئيس المباحث، أن "ف ص م" سن ٢٣ ربة منزل، ألقت بنفسها من شرفة البلكونة بالدور الثالث على إثر خلافات زوجية مع زوجها لعلمها نيته الزواج من أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة أمرت بعرض الجثة علي الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة واستكمال تحريات المباحث.