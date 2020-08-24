مصرع سيدة إثر سقوطها من شرفة منزلها بالطابق الرابع فى الغربية

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثالث المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بمصرع منطقة "سحر ا" 40 سنة مقيمة السكة الوسطى إثر سقوطها من الطابق الرابع، وانتقلت قوة من مباحث قسم ثالث الى محل البلاغ وتبين من خلال التحقيقات أن السيدة اختل توازنها أثناء وقوفها فى شرفة منزلها ولفظت انفاسها الأخيرة متأثرة بجراحها ولا يوجد شبهه جنائية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليها وتحرر محضر بالواقعة لاخطار النيابة العامة.