مصرع أب وإصابة نجله على متن مركب بعد سقوطهما داخل تنك سولار

بورسعيد محمد فرج

لقى أب مصرعه وأصيب نجله منذ قليل على متن مركب تحمل مواد بترولية داخل ميناء بورسعيد باب 41 إثر سقوطهما داخل تنك سولار وتم نقلهما بسيارة إسعاف إلى المستشفى لتقديم الإسعافات الأولية لنجله الذى أصيب بحالة اختناق وحالته العامة سيئة، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقى اللواء ناصر حريز مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد إخطارًا يفيد بمصرع جمال إ ا 58 سنة وإصابة نجله أحمد 18 سنة نتيجة سقوطهما معًا داخل تنك سولار على متن مركب محملة بمواد بترولية بالميناء باب 41 وتم نقهلما إلى مستشفى السلام بورسعيد.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على الجثة بمشرحة المستسفى وإخطار النيابة العامة التى أمرت بنتداب الطب الشرعى للوقوف على ملابسات الحادث للتاكد من وجود شبه جنائية من عدمة لمباشرة التحقيق.