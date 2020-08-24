مشروع التحول الرقمى فى مقدمة أولويات الجهاز التنفيذى لمحافظة بنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

شدد الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بنى سويف، أن مشروع التحول الرقمى فى مقدمة أولويات منظومة العمل التنفيذى بالمحافظة، معتبرا المشروع من أهم المشروعات القومية التى تنفذها الدولة، ويعد ترجمة عملية لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم يتابع شخصيا وبشكل دائم مستجدات الموقف التنفيذى للمشروع.

وطالب نائب المحافظ بتسريع وتيرة الأعمال، واستمرار التواصل اللحظى بين الجهات المعنية لإنجاز أفضل، منوها بأنه لن يسمح بالتأخر عن الجدول الزمنى والتوقيتات المحددة، لافتا إلى أن ذلك يستدعى من الجميع العمل بروح الفريق الواحد واستمرار التعاون الإيجابى، خاصة فى المعوقات التى قد تطرأ خلال تنفيذ الأعمال، التى تتطلب تعاون نوعى بين مسئولى شبكات المرافق فيما بينهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى للجنة متابعة تنفيذ البنية التحتية لمشروع التحول الرقمى برئاسة نائب المحافظ، لمناقشة آخر المستجدات والخطوات التى تم تنفيذها فى أعمال البنية التحتية اللازمة لتنفيذ المشروع بالمحافظة، والذى يأتى فى إطار دعم الخطة الاستراتيجية للدولة، وميكنة كافة القطاعات الحكومية لتعزيز وتدعيم البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتناول الاجتماع عرض الموقف التنفيذى الحالى للمشروع، وما تم إنجازه الفترة الماضية، والأعمال الجارى تنفيذها فى المشروع، فصلاُ عن التأكيد على التنسيق بين الجهات المعنية من الشركة المصرية للاتصالات وشركة الكهرباء وشركة وداى النيل للغاز ومديرية الطرق وشركة المياه لتذليل أية معوقات قد تواجه سير العمل فى المشروع.

حضر الاجتماع هبة طه مدير مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام المحافظة، والمهندس محمد نصير مدير عام الشركة المصرية للاتصالات ببنى سويف، ومسؤولى الجهات المختصة من شركة المياه وشركة وادى النيل للغاز والطرق والمرور.