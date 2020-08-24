مساجد كفر الشيخ تستعد لإقامة صلاة الجمعة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية

كفر الشيخ - محمد سليمان

عقد الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، اجتماعا مع مديرى إدارات الأوقاف الفرعية، استعدادا لافتتاح المساجد الجمعة القادمة.

وقال الفقي، إنه تم التأكيد على عدة أمور وهى استمرار تعليق جميع الأنشطة الدعوية، لحين صدور، تعليمات أخرى والاستمرار فى تعقيم وتطهير المساجد من اليوم وحتى الخميس القادم، ووضع العلامات التباعدية فى المساجد.

وأشار الفقى إلى ضرورة الالتزام لجميع العاملين بالمساجد بالكمامة المصلى الخاص حتى يكونوا قدوة لغيرهم ، موجهاً بضرورة التزام خطباء المساجد بعنوان الخطبة ( الامل حياه ) وكذلك الالتزام بالوقت وهو عشر دقائق فقط ، مؤكداً أنه تم التوسع فى أعداد المساجد التى تقام بها خطبة الجمعة بشرط أن يكون بها إمام وخطيب أو خطيب مكافأة وعدد أثنين عمال مع غلق جميع الزوايا .

وذكر الفقى، أنه نبه على مديرى الإدارات بالمرور المكثف وإلغاء جميع الإجازات عدا الوجوبية لما بعد صلاه الجمعه القادمة ، مؤكداً أن جهاز المتابعة بالمديرية وتفتيش الدعوة بالإدارات ليهم متابعة سير العمل،بالمساجد والتواصل مع غرفة عمليات المديرية بصفة مستمره.