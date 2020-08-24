اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أغسطس 2020 08:31 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مختار جمعة يكشف مزايا قانون تنظيم هيئة الأوقاف بعد إقراره من البرلمان

الإثنين، 24 أغسطس 2020 08:00 م
مختار جمعة يكشف مزايا قانون تنظيم هيئة الأوقاف بعد إقراره من البرلمان الدكتور محمد مختا رجمعة
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن قانون تنظيم هيئة الأوقاف الذي أقره البرلمان اليوم سيسهم في تعظيم عوائد الأوقاف وحسن استثمارها.
 
ووجه جمعة فى بيان اليوم، الشكر للجنة الشئون الدينية والأوقاف برئاسة الدكتور أسامة العبد، وسائر الأعضاء من جميع لجان البرلمان الذين شاركوا في جلسات مناقشة القانون على ما بذلوه من جهد مضن في إخراج هذا القانون على تلك الصورة العظيمة التي خرج بها.
 
كما وجه وزير الأوقاف الشكر الجزيل للبرلمان الموقر على إقرار هذا القانون الذي سيسهم بقوة في تنفيذ توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسى.
 
وأصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف،أمس الأحد، القرار الوزاري رقم 132 لسنة 2020 م يقضي بعدم إبرام أو تجديد أي عقود تخص هيئة الأوقاف المصرية أو وزارة الأوقاف وجميع الجهات التابعة لها إلا بالقيمة التجارية الفعلية الحالية العادلة سواء كان العقد بيعًا أو تأجيرًا أو حق انتفاع.
 
 
وقال بيان للوزارة، إن قرار الوزير يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس وزير الأوقاف يصدر قرارًا تاريخيًّا للحفاظ على مال الوقف وأن القرار تاريخيًّا في الحفاظ على مال الوقف تنفيذا وتحقيقا لشروط الواقفين.
 
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأول مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.
 
وقال السفير بسام راضى،  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض جهود وزارة الأوقاف في مجال الدعوة وتجديد الخطاب الديني والترجمة والنشر وتدريب وتأهيل الأئمة وذلك بالإضافة إلى متابعة تطوير هيئة الأوقاف.
 
 

وزير الأوقاف

محمد مختار جمعة

قانون الأوقاف

تنظيم هيئة الأوقاف

البرلمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الأوقاف يخصص 50 مليون جنيه لدعم صندوق الأشخاص ذوى الاحتياجات

الإثنين، 24 أغسطس 2020 12:59 م

وزراء على الشاشة.. وزير الأوقاف: 50 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة من مال الوقف

الإثنين، 24 أغسطس 2020 05:00 ص

التليفزيون هذا المساء.. التعليم العالى: إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق بعد انتهاء التقديم بيومين.. وزير الاتصالات: ميكنة الجامعات الحكومية والمناهج.. وزير الأوقاف: 50 مليونا للعمالة غير المنتظمة من الوقف

الإثنين، 24 أغسطس 2020 02:00 ص

وزير الأوقاف: 50 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة لمواجهة كورونا من مال الوقف

الأحد، 23 أغسطس 2020 10:20 م

وزير الأوقاف: تخصيص 50 مليون جنيه من مال البر لصالح صندوق العطاء

الأحد، 23 أغسطس 2020 10:14 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة