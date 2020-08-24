مختار جمعة يكشف مزايا قانون تنظيم هيئة الأوقاف بعد إقراره من البرلمان

كتب على عبد الرحمن

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن قانون تنظيم هيئة الأوقاف الذي أقره البرلمان اليوم سيسهم في تعظيم عوائد الأوقاف وحسن استثمارها.

ووجه جمعة فى بيان اليوم، الشكر للجنة الشئون الدينية والأوقاف برئاسة الدكتور أسامة العبد، وسائر الأعضاء من جميع لجان البرلمان الذين شاركوا في جلسات مناقشة القانون على ما بذلوه من جهد مضن في إخراج هذا القانون على تلك الصورة العظيمة التي خرج بها.

كما وجه وزير الأوقاف الشكر الجزيل للبرلمان الموقر على إقرار هذا القانون الذي سيسهم بقوة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف،أمس الأحد، القرار الوزاري رقم 132 لسنة 2020 م يقضي بعدم إبرام أو تجديد أي عقود تخص هيئة الأوقاف المصرية أو وزارة الأوقاف وجميع الجهات التابعة لها إلا بالقيمة التجارية الفعلية الحالية العادلة سواء كان العقد بيعًا أو تأجيرًا أو حق انتفاع.

وقال بيان للوزارة، إن قرار الوزير يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس وزير الأوقاف يصدر قرارًا تاريخيًّا للحفاظ على مال الوقف وأن القرار تاريخيًّا في الحفاظ على مال الوقف تنفيذا وتحقيقا لشروط الواقفين.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأول مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض جهود وزارة الأوقاف في مجال الدعوة وتجديد الخطاب الديني والترجمة والنشر وتدريب وتأهيل الأئمة وذلك بالإضافة إلى متابعة تطوير هيئة الأوقاف.