محافظ الوادى الجديد يؤكد زيادة بدل الجذب لـ100% للعاملين بالفرافرة وباريس

الوادى الجديد-فريق المحافظات

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد عن موافقة الدكتور محمد معيط وزير المالية، علي زيادة بدل الجذب للعاملين بالمحافظة ليصبح 100٪ بدلاَ من 50٪ وذلك للعاملين بقطاعات (الصحة - التعليم - الطب البيطرى) بمركزي باريس والفرافرة كمرحلة أولى وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح الزملوط ، أن القرار يبدأ تنفيذه اعتباراً من 1 يوليو 2020 بالمناطق النائية بالمحافظة كمرحلة أولى ثم باقي القطاعات والمراكز تباعا، معربا عن امتنانه وتقديره لاستجابة رئيس الوزراء لتحقيق هذا المطلب الجماهيري لأبناء المحافظة والذي تم عرضه خلال لقاءه مع قيادات المحافظة في نوفمبر الماضى.