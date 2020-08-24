محافظ المنيا يستقبل أول كفيفه رئيسا لقسم ذوى الاحتياجات الخاصة بمكتبة مصر العامة

المنيا – حسن عبد الغفار

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم آية ناجى حجازي، من ذوى الإحتياجات الخاصة " كفيفة"وذلك عقب تعيينها كاول رئيسا لقسم الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة بمكتبة مصر العامة، مشيدا بجهودها، والتى تمثل نموذجاً مشرفاً يستحق كل التقدير والرعاية والاهتمام، ومتمنيا لها التوفيق فى مستقبلها.

قال المحافظ إنها نموذج يحتذى به فى التحدى والاصرار ، مؤكدا أن ذوى الاحتياجات الخاصه يثبتون أنهم أصحاب قوة وعزيمة وإرادة، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود لتذليل كافة الصعوبات أمام تلك الشريحة، باعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، بجانب اهتمام كافة مؤسسات الدولة المستمر بهم.

من جانبها أوضحت الدكتورة أمل عليوة، مدير مكتبة مصر العامة بالمنيا، أن قسم الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، هو قسم أنشئ حديثا لخدمة الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظة، وهو أول قسم ينشئ على مستوى مكتبات مصر العامة، ويخدم أصحاب الإعاقات البصرية، والحركية، والسمعية، وجارى تجهيز أنشطة لخدمة ذوى الإعاقات الذهنية.

يذكر أن آية ناجى حجازي، من ذوى الاحتياجات الخاصة" كفيفة" حاصلة على ليسانس آداب، قسم الدراسات الإسلامية بتقدير جيد جداً، وهى كذلك معلمة قرآن، وحائزة على إجازة، وسند، و4 قراءات

كما كرم اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، اليوم الاثنين طارق معتمد محمد وهو أحد موظفى مرسى بنى حسن الشروق التابعة للوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص ، لتمكنه من إنقاذ 3 اشخاص من الغرق، أثناء قيامهم بالسباحة بالقرب من المرسي، حيث منحه المحافظ شهادة تقدير ومبلغ مالى نظير شهامته.

وجه المحافظ له الشكر والتقدير على جهوده وتحركه السريع فى عملية الإنقاذ وتقديراً لدوره الإيجابى تجاه الواقعة، واصفًا ذلك بأنه ليس بجديد على شهامة ومروءة أهل المنيا ،مطالبا الجميع بان يتخذوه قدوه طيبه وان يحذو الجميع حذوه فى شهامته ونبل اخلاقه.

أعرب الشاب، عن خالص شكره على حرص المحافظ على تكريمه وتقديره، مؤكداً انه شرف عظيم ان يتم تكريمه نظير القيام بالواجب الإنسانى تجاه الاخرين.

محافظ المنيا مع رئيسا لقسم الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة بمكتبة مصر العامة

محافظ المنيا مع رئيسا لقسم الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة بمكتبة مصر العامة

محافظ المنيا مع رئيسا لقسم الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة بمكتبة مصر العامة

محافظ المنيا مع رئيسا لقسم الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة بمكتبة مصر العامة

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