محافظ المنيا يستقبل أول كفيفه رئيسا لقسم ذوى الاحتياجات الخاصة بمكتبة مصر العامة

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم آية ناجى حجازي، من ذوى الإحتياجات الخاصة " كفيفة"وذلك عقب تعيينها كاول رئيسا لقسم الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة بمكتبة مصر العامة، مشيدا بجهودها، والتى تمثل نموذجاً مشرفاً يستحق كل التقدير والرعاية والاهتمام، ومتمنيا لها التوفيق فى مستقبلها.
قال المحافظ إنها نموذج يحتذى به فى التحدى والاصرار ، مؤكدا أن ذوى الاحتياجات الخاصه يثبتون أنهم أصحاب قوة وعزيمة وإرادة، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود لتذليل كافة الصعوبات أمام تلك الشريحة، باعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، بجانب اهتمام كافة مؤسسات الدولة المستمر بهم.
من جانبها أوضحت الدكتورة أمل عليوة، مدير مكتبة مصر العامة بالمنيا، أن قسم الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، هو قسم أنشئ حديثا لخدمة الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظة، وهو أول قسم ينشئ على مستوى مكتبات مصر العامة، ويخدم أصحاب الإعاقات البصرية، والحركية، والسمعية، وجارى تجهيز أنشطة لخدمة ذوى الإعاقات الذهنية.
يذكر أن آية ناجى حجازي، من ذوى الاحتياجات الخاصة" كفيفة" حاصلة على ليسانس آداب، قسم الدراسات الإسلامية بتقدير جيد جداً، وهى كذلك معلمة قرآن، وحائزة على إجازة، وسند، و4 قراءات
كما كرم اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، اليوم الاثنين طارق معتمد محمد وهو أحد موظفى مرسى بنى حسن الشروق التابعة للوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص ، لتمكنه من إنقاذ 3 اشخاص من الغرق، أثناء قيامهم بالسباحة بالقرب من المرسي، حيث منحه المحافظ شهادة تقدير ومبلغ مالى نظير شهامته.
وجه المحافظ له الشكر والتقدير على جهوده وتحركه السريع فى عملية الإنقاذ وتقديراً لدوره الإيجابى تجاه الواقعة، واصفًا ذلك بأنه ليس بجديد على شهامة ومروءة أهل المنيا ،مطالبا الجميع بان يتخذوه قدوه طيبه وان يحذو الجميع حذوه فى شهامته ونبل اخلاقه.
أعرب الشاب، عن خالص شكره على حرص المحافظ على تكريمه وتقديره، مؤكداً انه شرف عظيم ان يتم تكريمه نظير القيام بالواجب الإنسانى تجاه الاخرين.
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