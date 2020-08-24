محافظ الدقهلية يستجيب لنداء أسرة تعيش بالعراء ويكلف التضامن بمساعدتها

الدقهلية شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، بسرعة التواصل مع إحدى أسر الحالات الإنسانية تم النشر عنها على مواقع التواصل، والأسرة تقيم بإحدى حارات شارع محمد فتحي بالمنصوره، وسرعة الانتقال للحالة والتعامل معها وتوفير احتياجاتها اللازمه فورا.

وقد أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، انه تم التوجه بفريق عمل مديرية التضامن، بالتنسيق مع إحدى جمعيات الإيواء ، وقال انه تبين أن المنزل الذى تقيم فيه الأسرة المشار إليها عباره عن سور وداخله انقاض خشب وعروق، و المكان ليس ملك الأسره وعليه نزاع قضائي بين أطراف أخرى.

وأضاف أن الأسرة المذكورة مكونه من الأم المسنه وتبلغ من العمر 68عام وتتقاضي مساعده كرامه 450 ج، والابنه 37 عام مطلقه ولديها ابنه تبلغ من العمر 15 عاما طالبه بالصف الأول الثانوي، والأسره تتقاضي مساعده تكافل 465 ج، وقال انه تنفيذا لتكليفات المحافظ فقد تم تقديم مساعدات عينيه عاجله للاسره.

و تم الاتفاق مع الحاله على توفير شقه مناسبه وستتكلف الجمعية بسداد 500 ج شهريا دعم إيجار للحاله ،وتم عرض مشروع تنميه موارد على الأسره ورفضت، وجاري توفير فرصه عمل مناسبه لإحدى الأفراد بالأسرة لمساعدتها.

وفى ذات السياق أكد محافظ الدقهلية أن هناك تعاون وتنسيق مستمر مع وزارة التضامن الاجتماعى بهدف تقديم الرعاية والمسانده لجميع الفئات المستحقة للدعم والرعاية تنفيذا لتوجيهات القياده السياسية التى تضع هذه الفئات فى مقدمة الأولويات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالإهتمام المستمر بالحالات الانسانية التى تحتاج الى الدعم والرعاية والمسانده بالمحافظات المصرية.