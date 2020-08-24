اليوم السابع
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محافظ أسيوط يكشف عن أهم المحاور والطرق الجارى إنشاؤها بالمحافظة

الإثنين، 24 أغسطس 2020 11:13 م
محافظ أسيوط يكشف عن أهم المحاور والطرق الجارى إنشاؤها بالمحافظة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
كتب أحمد عبد الرحمن

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كشف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن خطة الدولة لإنشاء محاور وطرق في أسيوط، حيث جارى العمل حاليا على محور ديروط المرحلة الأولى 24 كم يعبر نهر النيل وترعة الإبراهيمية يربط بين الشرق والغرب، واستكماله يصل إلى 42 كم، بتكلفة 1.7 مليار جنيه، وخلال شهور يتم الانتهاء منه.

وأشار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة" على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية ريهام السهلى، إلى أنه جارى البدء فى إنشاء محور أبو تيج بتكلفة 2 مليار جنيه، وتم تخصيص المبالغ المالية، وكذلك طريق الهضبة أسيوط، أكثر من 22 كم بتكلفة 1.3 مليار جنيه.

وأوضح أنه جارى العمل على طريق القاهرة – أسيوط، الصحراوى الغربى يمر بعدة محافظات 400 كم، بتكلفة 6 مليارات جنيه مصري، أما الطرق على المستوى الداخلى بمحافظة أسيوط هناك اهتمام كبير بخطة استثمارية 400 مليون جنيه، تربط بين المدن والمراكز والقرى.

يذكر أن محافظ أسيوط أعلن تفعيل لقاءات المواطنين بشكل أسبوعى للاستجابة السريعة لشكوى وطلبات المواطنين فضلاً عن دور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والتى يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الانترنت من خلال الموقع الإلكترونى "www.shakwa.eg" أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء (16528) وأرقام الواتس آب المخصصة لتراكمات القمامة (01555525444 – 01555516528) فضلاً عن مبادرة "صوتك مسموع" التابع لوزارة التنمية المحلية كما يمكن تلقى البلاغات من خلال رقم الخط الساخن للمحافظة أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضى لغرفة عمليات المحافظة ( 2135858/ 088) على مدار 24 ساعة لمواجة أية طارئ والتعامل مع بلاغات المواطنين.

 

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