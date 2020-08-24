محافظ أسيوط يأمر بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص لعدد من المواطنين

أسيوط فريق المحافظات

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بعض المواطنين وذوى الاحتياجات الخاصة بديوان عام المحافظة، خلال لقائه الأسبوعى بالمواطنين لمناقشة طلباتهم ومقترحاتهم وبحث شكواهم وإيجاد الحلول لها.

جاء ذلك بحضور العميد محمد وهيدى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظ لشئون التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية، وعلى سيد وكيل مديرية القوى العاملة بالمحافظة ، ومنيرة بكرى مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وأحمد حسن مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة ، ومحمد بشير رئيس حى غرب ، وأسامة بشاى نائب رئيس حى شرق ، والشاذلى محمد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة ، ومحمود ثابت أمين عام الغرفة التجارية بأسيوط ، وعبير عبدالغنى مدير وحدة شئون الإعاقة بالمحافظة وممثلى قطاعات الصحة والتعليم وبعض الجمعيات الأهلية وبحضور 17 مواطنًا لعرض شكواهم وايجاد الحلول العاجلة لها.

استعرض 17 مواطناً شكواهم وطلباتهم وتم مناقشة الطلبات المقدمة منهم لتلبيتها والاستجابة لها والتى تمثل بعضها فى اقتراح بعض الأفكار بعدد من القطاعات الخدمية بالاضافة إلى طلبات للحصول على فرص عمل بالقطاع الخاص والحصول على بعض المساعدات العاجلة.

وأكد محافظ أسيوط على دراسة بعض المقترحات والشكاوى ببعض القطاعات الخدمية بمراكز وقرى المحافظة كـ (المرور ، والمراكز والأحياء والطب البيطرى ، ..) وغيرها ؛ وكيفية تطبيقها على أرض الواقع وفقاً للقانون واللوائح المنظمة مؤكداً على تنفيذ مثل هذه المقترحات خاصة الايجابية فى أسرع وقت ممكن لما تقدمه من خدمات للمواطنين مشيداً بهذه الأفكار والمقترحات المقدمة من المواطنين موجهاً رؤساء المراكز والأحياء ومسئولى القطاعات الخدمية بفحص هذه الشكاوى ومتابعتها ووضع حلول لها وتذليل العقبات أمام التنفيذ مشيراً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى من شأنها تحقيق التنمية الشاملة وتنفيذ خطة الدولة 2030.

كما أمر المحافظ بتوفير فرص عمل لعدد من المواطنين خاصة ذوى الإعاقة فى القطاع الخاص تطبيقاً لنسبة 5% ذو احتياجات خاصة.

يذكر أن محافظ أسيوط أعلن تفعيل لقاءات المواطنين بشكل أسبوعى للاستجابة السريعة لشكوى وطلبات المواطنين فضلاً عن دور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والتى يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الانترنت من خلال الموقع الإلكترونى "www.shakwa.eg" أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء (16528) وأرقام الواتس آب المخصصة لتراكمات القمامة (01555525444 – 01555516528) فضلاً عن مبادرة "صوتك مسموع" التابع لوزارة التنمية المحلية كما يمكن تلقى البلاغات من خلال رقم الخط الساخن للمحافظة أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضى لغرفة عمليات المحافظة ( 2135858/ 088) على مدار 24 ساعة لمواجة أية طارئ والتعامل مع بلاغات المواطنين.