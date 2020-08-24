محافظة قنا تعلن مواعيد المقابلات الشخصية لوظائف المهندسين والسائقين

فريق المحافظات

أعلنت محافظة قنا، اليوم الإثنين، عن مواعيد المقابلات الشخصية لشغل وظيفة مهندس بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة للمحافظة طبقًا للإعلان رقم 1 لسنة 2020.

وحددت المحافظة يوم الثلاثاء 25 أغسطس إجراء المقابلات الشخصية لوظيفة مهندس للوحدة المحلية بمدينة قنا والوقف وفرشوط، والأربعاء 26 أغسطس إجراء المقابلات للوحدة المحلية لمركزي نجع حمادي ودشنا, والخميس 27 أغسطس المقابلات الشخصية لمركز قوص.

كما حددت المحافظة يوم السبت الموافق 29 أغسطس إجراء المقابلات لوظيفة مهندس بديوان عام المحافظة، وذلك بمقر النادي الاجتماعي أمام مبني ديوان المحافظة.

وأعلنت محافظة قنا، فى وقت سابق عن حاجتها لـ " أطباء بيطرين ومهندسين وسائقين " للعمل بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة للمحافظة بنظام التعاقد.

وأوضحت المحافظة، أنها فتحت باب التقديم لشغل وظائف 4 أطباء بيطري، و18 مهندسا، و34 سائقا، وذلك للعمل بديوان المحافظة والوحدات التابعة لها بنظام التعاقد، بمراكز فرشوط ونجع حمادي، والوقف، وقنا، ودشنا، ونقادة، وقوص.