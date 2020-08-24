اليوم السابع
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محافظة البحر الأحمر يكشف عن تخفيض تنسيق الثانوية العامة خمس درجات

الإثنين، 24 أغسطس 2020 07:12 م
محافظة البحر الأحمر يكشف عن تخفيض تنسيق الثانوية العامة خمس درجات هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الاحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت محافظة البحر الأحمر عن النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول للثانوي العام للعام الدراسي 2020/2021 خمس درجات ليصبح 235 درجة بدلاً من 240 درجة، استجابة لاستغاثات العديد من أولياء الأمور بالمحافظة التى جاءت على الصفحة الرسمية للمحافظة ومواقع التواصل الاجتماعى.

وأكدت المحافظة فى بيان لها أن هذا أقصى ما يمكن الوصول إليه، موضحًا أن تخفيض تنسيق القبول بالثانوى العام جاء بعد إجراء دراسة مستفيضة مع مديرية التربية والتعليم لأعداد الطلبة والفصول للحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا تؤثر على سير العملية التعليمية.

وأضاف البيان، أن تخفيض تنسيق الثانوى العام جاء لتحقيق رغبات أولياء الأمور الراغبين بإلحاق أبنائهم بمدارس التعليم الثانوى، مؤكدين أن الهدف الأول والأخير هو خدمة المواطنين وتقديم كل ما يهم ويخدم أبناء البحر الأحمر.

 


البحر الاحمر

اخبار مصر

تخفيض تنسيق القبول بالثانوية العامة

الغردقة

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