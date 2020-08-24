اليوم السابع
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مجلس مدينة سفاجا يقوم بحملة تهذيب للأشجار بالطرق العامة بالمدينة.. صور

الإثنين، 24 أغسطس 2020 05:58 م
مجلس مدينة سفاجا يقوم بحملة تهذيب للأشجار بالطرق العامة بالمدينة.. صور قص وتهذيب الاشجار بشوارع سفاجا
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أكدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الإثنين، على استمرار أعمال التطوير الحضارى واستمرار قص وتهذيب الأشجار بشوارع وأحياء المدينة من قبل إدارة الزراعة بديوان الوحدة المحلية لمدينة سفاجا

وأوضحت رئيس مجلس مدينة سفاجا أن إدارة الزراعة تواصل رى وتهذيب الأشجار والحدائق فى الميادين العامة من أجل حملات التطوير الحضارى والتحسين الجمالي.

وأضافت رئيس المدينة فى بيان أنه تم رأى الحدائق والمسطحات الخضراء بشارع سفاجا _قنا وصيانة الأشجار بشارع سفاجا - الغردقة وصيانه قص وتهذيب النخل امام الاستراحات 

وأكدت على ضرورة المتابعة اليومية والاستمرار فى قص السياج الخارجى للأشجار خارج ديوان عام مجلس المدينة ونظافته ورفع مخلفات التنظيف أول بأول تحت إشراف المهندس خليل رئيس قسم الحدائق. لافتةً إلى أن الغطاء النباتى يلعب دوراً مهماً فى التوازن البيئى الطبيعى، لذلك تعمد كافة الأجهزة التنفيذية للاهتمام بالأشجار فى كافة الطرق خاصة وأنها تضفى طابعاً جمالياً على الطرق، مؤكدةً على أنه يتم تنفيذ أعمال تهذيب وقص للأشجار والاهتمام بها بشكل دورى، وخاصة مع تغيير الفصول على مدار السنة.

 

 

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قص وتهذيب الاشجار بشوارع سفاجا 

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قص وتهذيب الاشجار بشوارع سفاجا 

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قص وتهذيب الاشجار بشوارع سفاجا 

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قص وتهذيب الاشجار بشوارع سفاجا 

 

 


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