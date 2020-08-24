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مجلس النواب: أنجزنا 233 مشروع قانون خلال دور الانعقاد الخامس

الإثنين، 24 أغسطس 2020 10:17 م
مجلس النواب: أنجزنا 233 مشروع قانون خلال دور الانعقاد الخامس مجلس النواب
كتب محمود حسين

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أعلن مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، أن المجلس وافق  على (233) مشروع قانون قدمت من الحكومة وعشر الأعضاء، بإجمالي عدد مواد بلغ (2490) مادة، خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.

جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب،  المنعقدة الآن، في إطار إعلان بيان بإنجازات المجلس خلال هذا الدور.

وأشار المجلس إلى أن هذه القوانين التي أنجزها المجلس خلال دور الانعقاد الخامس، كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية في كل المجالات.

وأضاف مجلس النواب أن هذه القوانين كانت لها أثر إيجابي على كل الأصعدة في مجال النهوض بالاقتصاد المصرى ودفع مقدراته.

 

 

 


مجلس النواب

على عبد العال

البرلمان

الجلسة الختامية لدور الانعقاد الخامس

الجلسة الختامية للبرلمان

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