كوريا الشمالية تطالب اليابان الاعتذار عن مقتل عمال كوريين بغرق سفينة يابانية

كتب الوكالات

طالبت كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، اليابان، بتقديم الاعتذار والتعويض عن مقتل عمال كوريين قسرا فى حادث غرق سفينة يابانية، كانت فى طريقها إلى كوريا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وجاءت مطالبة كوريا الشمالية فى بيان لمتحدث باسم جمعية ضحايا التجنيد القسرى وأسرهم الثكالى، وهى منظمة كورية شمالية، بمناسبة الذكرى الـ75 لغرق سفينة "اوكيشيما مارو وقتل الكوريين الذين كانوا على متنها.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الانباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، كان حوالى 4 آلاف عامل كورى قسرى على متن السفينة المتجهة إلى مدينة بوسان الساحلية الجنوبية الشرقية فى كوريا بعد أيام من هزيمة اليابان فى الحرب العالمية الثانية. ولكن انفجارا وقع فى السفينة فى يوم 24 أغسطس عام 1945، مما خلف مقتل 524 كوريا و25 من أفراد الطاقم. وزعمت اليابان أن الحادث كان عرضيا غير أن أفراد الأسر الثكالى قالوا إن اليابان كانت وراء الانفجار.

وقال البيان، إن السلطات اليابانية يتعين عليها توضيح الحقيقة وراء قضية سفينة أوكيشيما مارو وتقديم الاعتذار والتعويض للضحايا وعائلاتهم الثكالى، وإدراك أن ماضى اليابان الملطخ بالدم لا يمكن تبريره ولا شطبه.

وأفاد بأن جهود اليابان اليائسة للتستر على القتل، تكشف فقط عن فظاعتها وتقوى إرادة الشعب الكورى لتجريم اليابان وتأكيد تورطها فى جرائم الماضي.

ويقول المؤرخون، إن ملايين الرجال الكوريين تم تجنيدهم قسرا فى القوى العاملة اليابانية خلال فترة الحكم الاستعمارى اليابانى لشبه الجزيرة الكورية(1910-1945).