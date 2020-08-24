كورونا أدى لزيادة أعراض الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأكل

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة من جامعة نورثمبريا البريطانية أن جائحة كوفيد -19 كان لها تأثير سلبي عميق على 9 من كل 10 أشخاص يعانون من اضطرابات الطعام المختلفة، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الاضطرابات في الحياة اليومية نتيجة الإغلاق والتباعد الاجتماعي قد يكون لها تأثير ضار على صحة الفرد، حيث أفاد ما يقرب من تسعة من كل عشرة (87٪) من المشاركين أن أعراضهم قد تفاقمت نتيجة للوباء وذكر أكثر من 30٪ أن أعراضهم كانت أسوأ بكثير مقارنة بما قبل كورونا.

وبحسب موقع "ميديكال" أكدت الدراسة أن هناك آثار ضارة على الصحة النفسية لمريض اضطرابات الطعام بما في ذلك انخفاض الشعور بالسيطرة، زيادة الشعور بالعزلة الاجتماعية، زيادة الشعور بالذنب حول اضطراب الأكل، وانخفاض الشعور بالدعم الاجتماعي.

ووفقًا لـ Beat وهي مؤسسة خيرية لاضطرابات الأكل في المملكة المتحدة، يعاني ما يقرب من 1.25 مليون شخص في المملكة المتحدة من اضطراب الأكل والأبحاث التي أجراها أكاديميون من قسم علم النفس في نورثمبريا تظهر أن الوباء يثير تحديات إضافية وفريدة للأفراد الذين يعانون من اضطرابات الأكل.

وتأتي الدراسة بعد دعوات من المجتمع العلمي للتحقيق في عواقب الوباء على الصحة العقلية للفئات الضعيفة، مثل كبار السن وذوي الأمراض النفسية، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من اضطرابات الأكل.

بالإضافة إلى زيادة الوعي بتأثير الوباء على المتضررين من اضطرابات الأكل ، فإن النتائج لديها القدرة على التأثير في تقديم الخدمات الصحية في المستقبل ، والإرشادات والسياسات. سيتم نشر الورقة في مجلة اضطرابات الأكل على الإنترنت يوم الاثنين 24 أغسطس.

خلال المراحل الأولى من إغلاق كورونا في المملكة المتحدة ، قام الدكتور دون برانلي بيل والدكتورة كاثرين تالبوت بإجراء مسح على الأفراد في جميع أنحاء البلاد الذين يعانون حاليًا من اضطراب الأكل أو يتعافون منه.

من خلال تحليل ردود المشاركين، وجد الباحثون أن الآثار السلبية قد تكون ناجمة عن تغييرات في الأفراد: الروتين المنتظم، والوضع المعيشي، والوقت الذي يقضيه مع الأصدقاء والعائلة، والوصول إلى العلاج، والمشاركة في النشاط البدني، والعلاقة مع الطعام واستخدام التكنولوجيا.

كان أحد التحديات الرئيسية التي واجهها أولئك الذين شملهم الاستطلاع هو انخفاض تقديم خدمات الرعاية الصحية أو الخوف من الذهاب للأطباء بسبب الوباء.

يحذر فريق البحث من أن عواقب عدم القدرة على الوصول إلى العلاج الاحترافي لاضطراب الأكل أثناء الوباء يمكن أن تكون شديدة، مما يتسبب في تفاقم أمراض بعض الأشخاص ، وفي بعض الحالات ، قد تكون قاتلة.