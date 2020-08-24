قنا تسجل صفر إصابات بفيروس كورونا لأول مرة.. وغلق 4 مستشفيات عزل

فريق المحافظات

صرح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، أن المحافظة سجلت اليوم صفر إصابات جديدة بفيروس كورونا، وذلك لأول مرة منذ بدء انتشار الفيروس فى محافظة قنا والمدن والقرى التابعة لها.

أوضح الداودى، أن ذلك تم بعد شهور طويلة بذل فيها الأطباء وفرق التمريض جهود مضنية لرعاية ومتابعة الحالات المصابة بالفيروس، وتوعية المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية السليمة، مضيفا أن التزام المواطنين أيضا كان له دور كبير فى انخفاض معدل الإصابات بالفيروس .

من جانبه ذكر الدكتور راجى تواضروس، مدير مديرية الصحة بقنا، أن نسب الشفاء من فيروس كورونا المستجد شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الأسابيع الماضية وذلك بفضل الرعاية الجيدة المقدمة للمرضى والإلتزام بالبروتوكول العلاجى الذى أقرته وزارة الصحة والسكان المصرية، موضحا انه تم تعافى وخروج 1677 حالة مصابة بالفيروس من مستشفيات العزل بقنا منذ تحويلها فى مايو الماضى .

وأضاف، أن 4 مستشفيات كانت مخصصة للعزل عادت الآن لتقديم خدماتها للمواطنين، بعد تسجيلها صفر إصابات، ويتبقى حاليا 3 مستشفيات لاستقبال وعزل المرضى المصابين بالفيروس، تضم أعداداً قليلة جدا من الحالات المصابة بالفيروس.