فيديو يرد بالحقائق على 5 أكاذيب للجزيرة القطرية حول المرور والطرق فى مصر

كتب محمد سعودي

تواصل فضائية الجزيرة المملوكة لـ"تنظيم الحمدين" هجومها على مصر في إطار مخططها الإجرامي لنشر الفوضى في البلاد، متجاهلة فضائح تميم بن حمد وعائلته والأزمات الداخلية الفادحة التي تعاني من الدوحة بسبب السياسات الفاشلة لـ "تنظيم الحمدين"، فلم تتوقف تلك الفضائية التابعة لدويلة قطر من بث وإعداد التقارير التي تركز فقط الإساءة لمصر والهجوم على المصريين كان من بينها، بث مقطع فيديو عن الازدحام المروري في مدينة نصر، إلى جانب مهاجمتها لمنظومة المرور والطرق في مصر.

وتتعمد الفضائية القطرية الداعمة للتنظيمات الإرهابية عدم تسليط الضوء على المشكلات الداخلية في قطر، من بينها فضيحة شقيق تميم بن حمد في الولايات المتحدة التي تحدثت عنها وسائل إعلام عالمية حينما قاد السيارة بسرعة جنونية متهورة دون الالتزام بقواعد المرور هناك، وكان من باب أولى تسليط الضوء على مثل هذه النوعية من الفضائح الداخلية لعائلة تميم بن حمد وسياساته الفاشلة داخليا وخارجيا بدلا من اتباع إطار التضليل والشائعات عند معالجة القضايا المصرية.

الاستثمارات في قطاع النقل

القناة القطرية تتجاهل الحقائق والإنجازات العملاقة في قطاع النقل الذي نفذت فيه الحكومة العديد من المشروعات منذ عام 2014، ذلك أن إجمالي الاستثمار في قطاع النقل بجميع جوانبه من طرق وكباري وسكة حديد ومترو، بلغ 950 مليار جنيه، حيث تم صرف نحو 420 مليار علي كل قطاع النقل، منهم 200 مليار جنيه علي الطرق والكباري فقط، والاستثمارات الأخرى توجهت لمترو الانفاق والسكة الحديد وغيرها.

منطقة شرق القاهرة

أما في منطقة شرق القاهرة بالتحديد، فقد حدث فهناك طفرة عمرانية وثورة في السيولة المرورية، حيث نفذت الحكومة نحو 40 كوبري في المنطقة بتكلفة 16 مليار جنيه في 6 شهور فقط.

تراجع الحوادث

هذه المشروعات التنموية في قطاع النقل، أثرت إيجابيا على المصريين، خاصة أنها ساهمت في التقليل من نسبة حوادث السيارات، ففي عام 2013 كان هناك 15 ألف حادث، وتراجعت إلى 8 آلاف حادث في عام 2018، أي ساهمت المشروعات في انخفاض الحوادث بنسبة 40%.

مؤشر جودة الطرق

فوفقا لمؤشر جودة الطرق الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي، فقد تقدمت مصر 90 مركزا مقارنة بعام 2014، حيث احتلت مصر في جودة الطرق الترتيب الـ 28 عالميا بدلا من الـ 118 على مستوى العالم.

إصلاح منظومة دعم الوقود

مع إصلاح منظومة دعم الوقود، انخفض استهلاك البنزين بنسبة 23% بين عامي 2016 و2019، أي أن المصريين في العام كانوا يستهلكون 4 ملايين طن، وأصبح الاستهلاك حاليا نحو 3 ملايين طن، وذلك على الرغم من زيادة عدد السيارات الملاكي كل عام بمتوسط 100 ألف سيارة ملاكي.