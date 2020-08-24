فيديو.. الشامبنزى "البرنس وزوجته إنجى" يستقبلان زوار حديقة الحيوان بوصلة رقص

كتب عز النوبى

رصد ت عدسة "اليوم السابع "، وصلة رقص للشمبانزى الملقب بـ "البرنس" وزوجته انجى، في حديقة حيوان الجيزة التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ترحيبا بجمهوره من الزائرين بعد غلق الحديقة ٦ شهور بسب فيروس كورونا.

وجذب الشمبانزى "البرنس" كما يلقبه حارسه محمد على حارس نقطة الشمبانزى، الجمهور بالرقص والتصفيق، وأكد "أن "البرنس"، مواليد 2000 يبلغ من العمر 20 عاما، متزوج من الشمبانزى انجى ولم يرزق حتى الان بمولود، موضحا أن حياة "البرنس" تبدأ من الصباح الباكر بتقديم وجبة من العسل والبيض والبلح، وزوجته انجى لم تأكل ونتتظر زوجها لحين الانتهاء من الوجبة وبعدها تأكل، بالإضافة إلى وجبة دسمة غذاء تقدمة لهم من البطاطا والخس، والعشاء الموز وعسل .

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن هناك فرق من أطباء بيطريين متخصصين تابعين لحديقة حيوان الجيزة وضعوا برنامجا غذائيا لكل حيوان على حدة لحمايته من الموجة الحارة ، مشيرا إلى أنه يجرى تقديم الفيتامينات والمضادات الحيوية لمواجهة أمراض الصيف وتفاديا لنفوق الحيوانات.

كانت حديقة حيوان الجيزة التابعة لوزارة الزراعة شهدت إقبال ملحوظ من قبل زوراها وسط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية سواء على منافذ الدخول او داخل الحديقة،وذلك بعد اعلان ، فتح جميع حدائق الحيوان اليوم الاثنين منها حديقة حيوان الجيزة والأسماك و7 حدائق إقليمية للحيوانات تشمل "حديقة الفيوم وبنى سويف والعريش وكفر الشيخ، والغربية والإسكندرية والشرقية"، بعد إغلاقها قرابة من 6 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتعمل إدارة حديقة حيوان الجيزة التى تعد اكبر الحدائق سواء من حيث المساحة او عدد الحيوانات ، على تطبيق جميع الضوابط الخاص بفتح الحديقة، إلزام الزائرين بها وذلك للمحافظة على صحة الجميع ،منها تحديد الكثافات لا تزيد عن 3 الالف من خلال تذاكر الدخول ، وتوزيع أماكن الزورا ولجان مروية تنفيذا للتباعد الاجتماعى، وتوفير أجهزة لقياس حرارة للزوار عند الدخول ، الالتزام بالكمامات ، تطهير ورش الحديقة نهاية اليوم ، عدم السماح بالتكدس أمام بيوت الحيوانات ومنع التلامس ، عدم التكدس أمام الكافتيريا مع الزام الكافتيريا داخل الحديقة ، عمل اللوحات الإرشادية اللازمة، وتوفير أدوات التطهير من رشاشات ومطهرات للأيدي على منافذ أبواب الدخول، وتجهيز أماكن الانتظار للحفاظ على التباعد الاجتماعى