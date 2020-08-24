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فانيسيا براينت تحى ذكرى ميلاد زوجها أسطورة كرة السلة الراحل بصورة جديدة

الإثنين، 24 أغسطس 2020 09:25 م
فانيسيا براينت تحى ذكرى ميلاد زوجها أسطورة كرة السلة الراحل بصورة جديدة كوبى براينت مع زوجته
كتب آسر أحمد

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حرصت فانيسيا براينت، زوجة أسطورة كرة السلة الراحل كوبى براينت على الاحتفال بذكرى ميلاده الـ 43، حيث نشرت صورة جديدة له عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" وهو يتوسط عدد من الكتب.

 

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وكانت زوجة الراحل كوبى براينت قد وجهت رسالة له قائلة: "كنت أتمنى أن تكون أنت وجيجى هنا للاحتفال بك! أتمنى أن أصنع لك طعامك المفضل أو كعكة عيد الميلاد مع جيجي. أفتقد عناقك الكبير، قبلاتك ، ابتسامتك، ضحكتك العميقة. أفتقد مضايقتك، وجعلك تضحك وأنفجر فقاعتك. أفتقدك وأنت جالس فى حضنى مثل طفلى الكبير".

 

وأضافت: "أفكر فى حنانك وصبرك طوال الوقت. أفكر فى كل ما ستفعله فى المواقف لمساعدتى فى التعامل مع كل شىء يقع في طريقي. أشكرك على نشأتك معي وتعليمي كيف أكون قوية. كيف تحاول أن ترى الأفضل في الناس... أتخيل ابتسامتك وعناقك الترحيبي الواسع يوميا".

 

وتابعت: "يا الله اشتقت لكما كثيرا. أشعر في حياتنا بالفراغ الشديد بدونك أنت وجيجي. لقد تحطمت تمامًا من الداخل. بقدر ما أريد البكاء، أرسم ابتسامة على وجهي لأجعل أيام بناتنا أكثر إشراقًا. أنا لست قوية... إنهم أقوياء ومرونون. أنا متأكدة من أنك فخور بهم. يرسمون الابتسامة على وجهي كل يوم. أتمنى أن أستيقظ من هذا الكابوس الرهيب. أتمنى أن أفاجئ فتياتنا وأرحب بكم أنت وجيجي في منزلنا".

 

وأكملت: "أنا غاضبة لأنني لم أذهب أولاً. لطالما أردت أن أذهب أولاً حتى لا أشعر بأنانية بهذا الحزن. كان من المفترض أن تشتاق لي. كان من المفترض أن تكون جيجي هنا مع أخواتها. كان ينبغي أن أكون أنا. أتمنى أن أقول لك الكثير وأظهر لك أنت وجيجي الكثير من الأشياء التى يسعدك أن تراها وتكون جزءًا منها. أشياء كثيرة ستفتخر بها أنا ممتن جدًا لأن لدي قطعًا من الجنة هنا على الأرض لأستيقظ من أجلها - شكرًا لك".

 

وفي وقت سابق، كشفت نتائج التحقيقات في قضية مصرع لاعب كرة السلة الأمريكي الشهير كوبي براينت عن تفاصيل جديدة بعد تحطم طائرته في يناير الماضى، حيث أشار المحققون إلى أن قائد الطائرة التي كان كوبى براينت يستقلها قد تعرض للتشويش على الأرجح بسبب الضباب الكثيف المنتشر في المنطقة التي كان يحلّق فوقها، وتشير وثائق نشرها محققو السلامة في إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكية، إلى أن قائد مروحية براينت، أرا زوبايان، قد أعلم مراقبو الحركة الجوية، بأن المروحية تحاول الصعود للأعلى، بينما كانت المؤشرات لديهم تدل على انحدارها للأسفل، قبل وقت قصير من تحطمها.


فانيسيا براينت

كوبي براينت

اخبار العالم

ميلاد كوبي براينت

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