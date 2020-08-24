غياب 5 طلاب فى امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بالبحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

أكد الدكتور محمد سعد محمد - وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على تنفيذ تعليمات الوزارة بالتنسيق مع المحافظة وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية المقررة للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، والحفاظ على التباعد والحرص على إرتداء الكمامات والتأكد من إستلام الطلاب لأدوات التعقيم .

وأشار إلى إنتهاء ثالث أيام الإمتحانات حيث بلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين فى اليوم الثالث بمادة الجبر والهندسة الفراغية بشعبة الرياضيات 40 طالب وطالبة حضر 35 و تغيب منهم عدد 5 بنسبة حضور بلغت 87%، قاموا بأداء الإمتحانات لمدة ساعتين خلال الفترة من 10.00 ص وحتى 12.00 ظهرا فى عدد 19 لجنة .

كما تم متابعة الإمتحانات لحظة بلحظة من خلال ربط غرف العمليات فى الإدارات المختلفة بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية المركزية من خلال شبكة فيديو كونفرنس داخلية بين الإدارات التعليمية والمديرية المركزية والوزارة للٱطمئنان على وصول أوراق الأسئلة وسير الإمتحانات .

وتم تأمين اللجان بالكامل بمعرفة قوات من الشرطة من خارج اللجان وفى محيطها وٱنتهت جميع الإمتحانات فى موعدها المحدد وفقاً للجداول المعلنة، وجارى إرسال أوراق الإجابة إلى لجان النظام والمراقبة وسارت الامتحانات سيراً حسنا حيث جرت اليوم اختبارات فى حالة من الهدوء ولم تتلقى غرفة العمليات خلال فترة الامتحانات.

وذلك فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بإستعداد جميع اللجان لإمتحانات الثانوية العامة وتفعيل البروتوكول بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن والصحة والتموين والكهرباء والوحدات المحلية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الإمتحانات وأوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان الثانوية العامة، وكذا تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية المقررة وإنتظام سير عملية الإمتحانات، وتنظيم دخول الطلاب فى طابور متباعد عبر بوابات التعقيم وتوزيع كمامات وواقيات للأحذية وجل مطهر وغطاء الرأس بالإضافة إلى الكشف الحرارى وتطبيق خطة تأمين الطلاب صحياً ووقائياً ضد فيروس كورونا المستجد، والتصدى بقوة وحزم للغش بكل أشكاله وأنواعه، والتأكيد على عدم تواجد التليفونات المحمولة مع الطلاب أو العاملين باللجان .