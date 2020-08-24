عمدة لندن محذرا السكان: لا يزال فيروس كورونا يمثل تهديدا لنا جميعا

كتب محمد شعلان

حذر صادق خان، عمدة لندن، من التهاون بعدوى فيروس كورونا ومخاطر التعرض لموجة ثانية من الوباء، وغرد عمدة لندن عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "لا يزال COVID-19 يمثل تهديدًا حقيقيًا لنا جميعًا، لا يمكننا أن نشعر بالرضا عن الذات، ومن الضروري استمرار ارتداء غطاء الوجه في وسائل النقل العام وفي المحلات التجارية وفي الأماكن الداخلية الأخرى".



عمدة لندن على تويتر

وفي وقت سابق، حرص صادق خان، عمدة لندن، على تذكير سكان العاصمة البريطانية على ضرورة ارتداء غطاء الوجه "الكمامة " للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" أثناء التجول خارج المنزل، حيث نشر صورة له وهو مرتديًا كمامة خلال تجوله فى الشارع ليكون قدوة لسكان مدينة الضباب.

وكتب عمدة لندن، فى تعليقه على الصورة التى نشرها عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "إذا كنت فى طريقك للخارج اليوم، فتذكر أنه من الضرورى ارتداء غطاء للوجه فى المتاجر والأماكن العامة المغلقة الأخرى"، وأضاف "لا تنشغل بالأمر، وتأكد من حصولك على ما يخصك قبل أن تغادر المنزل".

يأتى هذا بعد يومين من تعليق صادق خان، عمدة لندن، على تجربة استخدام تطبيق تتبع المصابين بفيروس كورونا والذى يرصد من خلاله مدى التزام المصابين بالعزل المنزلى، موضحا أنه من خلال نظم الاختبار والتتبع العملية يمكنا التحكم فى فيروس كورونا ومنع الموجة الثانية.

كان قد كتب صادق خان، من خلال حسابه بموقع تويتر: "فقط من خلال نظام اختبار وتتبع عملى يمكننا التحكم فى الفيروس ومنع الموجة الثانية، على الرغم من بطء حركة الحكومة فى هذا الصدد ، يسعدنى أن يتم تجربة تطبيق تتبع جهات الاتصال فى نيوهام حيث يمكن اختباره مقابل عدد سكان العاصمة وكثافتها وتنوعها".