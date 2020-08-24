طلاب الثانوية العامة بشمال سيناء يشكون من عدم إضافة الـ2‎%‎ على نظام التنسيق

شمال سيناء - محمد حسين

طالب طلاب وأولياء أمور الحاصلين على الثانوية العامة في شمال سيناء، بسرعة إضافة الـ 2‎%‎ التى أقرها مجلس الوزراء لأبناء المحافظة.

وأكد الطلبة أنهم خلال تنسيق المرحلة الأولى فوجئوا بعدم إدراج الـ 2‎%‎ على منظومة التنسيق الأليكترونية، وطالبوا بسرعة إصلاح منظومة التنسيق لتتيح للطالب هذه النسبة التى أقرتها لهم الحكومة، ولَم يجدوها مفعلة خلال قيامهم بعملية التنسيق إليكترونيا.

وتلقى اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اليوم، شكاوى متواصلة من أولياء الأمور يطالبون بسرعة إضافة الـ 2‎%‎.

وقال محافظ شمال سيناء ، أنه جارى التواصل مع التعليم العالى لحل هذه الإشكالية وسرعة تداركها لافتا إلى إنها صدرت وهذا حق لكل طالب بشمال سيناء نظرا لظروف المحافظة .

وسبق وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان لها ، عن موافقة مجلس الوزراء على تخفيض الحد الأدنى المعلن للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية بواقع 2 % للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسى 2019 / 2020 بمحافظة شمال سيناء .

وأوضح البيان أن شرط الاستفادة أن تكون الإقامة الفعلية للطالب وولى أمره قبل أداء الامتحانات بمحافظة شمال سيناء ، ويتم إثبات ذلك من خلال بطاقة الرقم القومى لهما.

وقال رحمى بكير عضو مجلس النواب عن مدينة العريش أنه بالنسبة لقرار الـ 2% منذ الأمس ، وهناك تواصل مستمر بين المحافظ والنواب والوزارة ومكتب التنسيق لإضافتها فى أسرع وقت لطلبة شمال سيناء ، وماحدث خارج عن إرادة حيث أن الـ 2% كل عام تضاف تلقائيا بمجرد صدور القرار وجارى عمل اللازم .