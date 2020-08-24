الرئيسية أخبار عاجلة طارق نصير مساعدا لوزير الطيران المدنى لشئون أمن الطيران والمتابعة الإثنين، 24 أغسطس 2020 05:17 م الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى (أ ش أ) مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أصدر الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى قرارا بتعيين اللواء طارق نصير مساعدا لوزير الطيران لشئون أمن الطيران المدني والمتابعة. وكان نصير يشغل منصب رئيس قطاع الأمن بديوان عام وزارة الطيران المدني. وزير الطيران المدنى شئون امن الطيران طارق نصير وزاره الطيران المدنى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة وزير الطيران المدنى يشارك باختبارات تأهيل التنفيذيين للقيادة بالوطنية للتدريب الأحد، 23 أغسطس 2020 05:44 م وزير الطيران المدنى: قادرون على تخطى التحديات رغم أزمة كورونا الأربعاء، 29 يوليه 2020 09:45 م وزير الطيران المدنى: رؤيتنا تعتمد بشكل أكبر على نقل البضائع خلال الفترة المقبلة الإثنين، 13 يوليه 2020 09:19 م وزير الطيران المدنى يكشف تفاصيل زيارة إلى شرم الشيخ واجتماعه بالمستثمرين الإثنين، 13 يوليه 2020 09:07 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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