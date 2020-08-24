اليوم السابع
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طارق نصير مساعدا لوزير الطيران المدنى لشئون أمن الطيران والمتابعة

الإثنين، 24 أغسطس 2020 05:17 م
طارق نصير مساعدا لوزير الطيران المدنى لشئون أمن الطيران والمتابعة الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى
(أ ش أ)

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أصدر الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى قرارا بتعيين اللواء طارق نصير مساعدا لوزير الطيران لشئون أمن الطيران المدني والمتابعة. 
وكان نصير يشغل منصب رئيس قطاع الأمن بديوان عام وزارة الطيران المدني.

وزير الطيران المدنى

شئون امن الطيران

طارق نصير

وزاره الطيران المدنى

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