ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر داخل إحدى الشركات بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية التموين بالاسكندرية، أنه تم ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر، فى حملة مكبرة بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وبتعليمات مشددة للمحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على المصانع والشركات لمحاربة السلع المجهولة المصدر حماية للمستهلك المصرى من الغش التجارى و حماية للاقتصاد القومى.

وأشار بيان صادر من مديرية التموين بالإسكندرية إلى أن إدارة تموين برج العرب برئاسة حماده جودة مدير الإدارة وإشراف ابراهيم مرسال رئيس الرقابة، قد قامت بالاشتراك مع مباحث تموين برج العرب ومكتب مراقبة الأغذية ببرج العرب بالقيام بحملات بنطاق الإدارة، أسفرت تحرير محضر ضبط كمية من المواد الغذائية داخل إحدى الشركات مجهولة المصدر وبدون بيانات، وتم التحفظ على عدد 142 علبة خرشوف وزن الواحدة 3كجم، عدد 80 علبة فاصوليا وزن الواحدة 3كجم، عدد 80 علبة صلصة طماطم وزن الواحدة 3 كجم، وجميع المضبوطات مجهولة المصدر وبدون بيانات تجارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض علي النائب العام.

من جهه أخرى ولليوم السابع على التوالى لتطبيق تعديلات منظومة الخبز، قام المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمتابعة أعمال فرق العمل التموينية من خلال ترأسه لحملة تموينية لمتابعة مخابز إدارة وسط رافقه فى الجولة طه زيتون مدير إدارة وسط التموينية و فريق العمل التابع له و التى أستمرت حتى نهاية عمل المخابز، حيث تابع سيادته وأعضاء الحملة اوزان رغيف الخبز بالعديد من المخابز البلدية و مطابقته للمواصفات الفنية، كما استمع الى بعض شكاوى المواطنين و انطلق على الفور لفحصها واتخاذ اللازم، وانطلقت حملات جميع الإدارات التموينية بالإسكندرية بقيادة السادة مديرى الإدارات الفرعية وأطقم العمل التابعة لهم، حيث تم بالتفتيش على وزن رغيف الخبز و التأكد من الالتزام بوزن 90 جراما الرغيف حفاظا على حقوق المواطنين وتم التأكد من انتظام العمل بجميع المخابز والالتزام بالوزن القانونى والمواصفات الفنية لرغيف الخبز.

وتم رصد بعض المخالفات المحدودة والتى تم اتخاذ اللازم نحوها طبقا للتوجيهات الوزارية المنظمة لهذا الشأن.