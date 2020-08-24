صور.. محافظة القاهرة تفتتح أحدث مدينة ملاهى بالحديقة الدولية

كتب سيد الخلفاوى

افتتحت محافظة القاهرة أحدث مدينة ملاهى بالعاصمة، وذلك بالحديقة الدولية بمدينة نصر، حيث بدأت الملاهى أول يوم عمل لها، اليوم بعد إعادة فتح الحدائق، التى تم إغلاقها 6 أشهر، حيث استغلت المحافظة هذة الفترة فى انشاء مدينة الملاهى الجديدة.

ورصد اليوم السابع، الملاهى الجديدة التى تم إنشائها بالحديقة اليوم فى اول يوم عمل لها، حيث بدأ توافد الزوار عليها منذ صباح اليوم.

من جانبه، اللواء محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة بالقاهرة، ان الحديقة الدولية انشأت احدث مدينة ملاهى بالحدقة الدولية بالتعاون مع القطاع الخاص، بتكلفة مالية 33 مليون جنيه، بحق انتفاع 5 سنوات فقط، وبعد انقضاء المدة تعود المدينة بألعابها ملكية خاصة للمحافظة.

وأضاف رئيس الحدائق المتخصصة، ل اليوم السابع، أن المدينة تم تركيبها بالكامل من احدى الشركات الصينية بعد استيرادها من الخارج وبها أحدث نظم امان للحفاظ على سلامة الزوار.

وفى السياق أكد سلطان، أن الحدائق استعدت جيدا لاستقبال الزائرين، حيث تم تنفيذ أعمال النظافة والتعقيم ونظافة وتعقيم دورات المياه، مع الحرص على إلزام الجميع بإجراءات الوقاية من كورنا وأهمها ارتداء الكمامات مع الكشف على المترددين على الحدائق من خلال كواشف الحرارة لقياس درجات الحرارة.

وأضاف سلطان لـ"اليوم السابع"، أن هناك إلزاما لجميع الحدائق بان الحد الأقصى للزوار هو 50% من الطاقة الاستيعابية للحديقة، مع الحرص على تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا.

واستغلت محافظة القاهرة فترة غلق الحدائق بسبب جائحة كورونا، في صيانة الحدائق بالكامل وإعادة تجديدها مرة أخرى لتعود جديدة مرة أخرى وتظهر بشكل جمالي أمام الجمهور بعد إعادة فتحها، وتمتلك محافظة القاهرة ما يقرب من 300 حديقة، منها 60 حديقة "30 حديقة متميزة تابعة لهيئة النظافة والتجميل، و30 حديقة تابعة لمشروع الحدائق المتخصصة" وباقي الحدائق عامة منتشرة فى الشوارع والميادين وعلى كورنيش النيل بدون أسوار.

وعلى الرغم من غلق الحدائق في القاهرة الفترة الماضية إلا أن أعمال الصيانة لم تتوقف وكذلك مشروعات التطوير القائمة في بعضها قائمة أيضا، وكانت لجأت الحدائق العام الماضي إلى رفع قيمة تذاكر الدخول لتعويض الخسائر وتحسين جودة الخدمة المقدمة للجمهور، بالإضافة إلى تغطية النفقات.

وتعتمد الحدائق في أعمال الصيانة على الجهود الذاتية فلدى محافظة القاهرة ورش خاصة بهيئة النظافة وأخرى تابعة لمشروع الحدائق المتخصصة تصنع من خلالها المقاعد والأسوار كما تستغل مخلفات الأسوار والمقاعد في إعادة إنتاجها بأيدي العمال ما يوفر الكثير من النفقات.