اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أغسطس 2020 02:17 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. حديقة حيوان الجيزة تشترط الدخول بعد كشف الحرارة على منافذ بيع التذاكر

الإثنين، 24 أغسطس 2020 12:01 م
صور.. حديقة حيوان الجيزة تشترط الدخول بعد كشف الحرارة على منافذ بيع التذاكر حديقة حيوان الجيزة تشترط الدخول بعد كشف الحرارة على منافذ بيع التذكر
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت حديقة حيوان الجيزة بوزارة الزراعة، فى اليوم الأول لافتتاح حديقة حيوان الجيزة بعد غلقها 6 شهور بسب فيروس كورونا، انتشار دوريات من افراد الحديقة لتوعية المواطنين بضرورة ارتداء الكمامات الواقية .

وقال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة، فى تصريحات اليوم السابع أنه يتم تطبيق جميع الضوابط لدخول حديقة حيوان الجيزة ومنها الكشف قياس درجة الحرارة، أنه تم التشديد على تنفيذ التوصيات التي اقرتها وزارة الصحة والاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان، بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها حال عودة نشاط حدائق الحيوان، للعمل واستقبال الجماهير مرة أخرى.

وأضاف أن من بين تلك الإجراءات، الالتزام بعدد محدد للزوار، يضمن الكثافة المنخفضة داخل الحديقة، وجرى تقديرها بـ3 آلاف زائر فقط يوميا، وكذلك التشديد على ارتداء كمامات خلال الدخول، وأثناء التجوال داخل الحديقة، واستبعاد غير الملتزمين بها، وعمل اللوحات الإرشادية، تنصح الزائرين بالتباعد الاجتماعي، وأخرى للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى مظلات للوقاية من درجة الحرارة.

وأكد انه تم نشر أجهزة كشف درجات الحرارة عن بعد، على كل الأبواب لقياس درجات الحرارة للزائرين، واستبعاد من يثبت ارتفاع درجة حرارتهم، كما سيتم التنبيه على الزائرين بعدم المصافحة بالأيدي، كما سيتم توفير المطهرات لكل العاملين، لاستخدامها بشكل مستمر، فضلاً عن أقنعة الوجه.

وتعمل إدارة حديقة حيوان الجيزة التى تعد اكبر الحدائق سواء من حيث المساحة او عدد الحيوانات ، على تطبيق جميع الضوابط الخاص بفتح الحديقة، إلزام الزائرين بها وذلك للمحافظة على صحة الجميع ،منها تحديد الكثافات لا تزيد عن 3 الالف من خلال تذاكر الدخول ، وتوزيع أماكن الزورا ولجان مروية تنفيذا للتباعد الاجتماعى، وتوفير أجهزة لقياس حرارة للزوار عند الدخول ، الالتزام بالكمامات ، تطهير ورش الحديقة نهاية اليوم ، عدم السماح بالتكدس أمام بيوت الحيوانات ومنع التلامس ، عدم التكدس أمام الكافتيريا مع الزام الكافتيريا داخل الحديقة ، عمل اللوحات الإرشادية اللازمة، وتوفير أدوات التطهير من رشاشات ومطهرات للأيدي على منافذ أبواب الدخول، وتجهيز أماكن الانتظار للحفاظ على التباعد الاجتماعى.
 

حديقة حيوان الجيزة تشترط الدخول بعد كشف الحرارة على منافذ بيع التذكر (1)


 

 

حديقة حيوان الجيزة تشترط الدخول بعد كشف الحرارة على منافذ بيع التذكر (2)
 

 

 

حديقة حيوان الجيزة تشترط الدخول بعد كشف الحرارة على منافذ بيع التذكر (3)
 

 

 

حديقة حيوان الجيزة تشترط الدخول بعد كشف الحرارة على منافذ بيع التذكر (4)
 

 

 

حديقة حيوان الجيزة تشترط الدخول بعد كشف الحرارة على منافذ بيع التذكر (5)

حيوان الجيزة

قياس الحرارة

بيوت الحيوانات

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الفسحة بالإجراءات الاحترازية فى أول يوم عمل بحديقة حيوان الجيزة.. ألبوم صور

الإثنين، 24 أغسطس 2020 11:23 ص

إقبال ملحوظ على حديقة حيوان الجيزة.. والكمامة وعدم التلامس أبرز الإجراءات

الإثنين، 24 أغسطس 2020 11:06 ص

الزراعة: فتح حدائق الحيوان وعروض جديدة لاستقبال الجمهور بـ5 جنيهات

الإثنين، 24 أغسطس 2020 09:00 ص

حدائق الحيوان بالمحافظات تستعد اليوم لاستقبال المواطنين لأول مرة منذ 6 شهور

الإثنين، 24 أغسطس 2020 01:00 ص

صور.. حديقة الحيوان بالإسكندرية تستعد لاستقبال الزائرين اليوم بعد توقف 5 شهور

الإثنين، 24 أغسطس 2020 12:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة