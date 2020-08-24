صور.. حديقة حيوان الجيزة تشترط الدخول بعد كشف الحرارة على منافذ بيع التذاكر

كتب عز النوبى

شهدت حديقة حيوان الجيزة بوزارة الزراعة، فى اليوم الأول لافتتاح حديقة حيوان الجيزة بعد غلقها 6 شهور بسب فيروس كورونا، انتشار دوريات من افراد الحديقة لتوعية المواطنين بضرورة ارتداء الكمامات الواقية .



وقال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة، فى تصريحات اليوم السابع أنه يتم تطبيق جميع الضوابط لدخول حديقة حيوان الجيزة ومنها الكشف قياس درجة الحرارة، أنه تم التشديد على تنفيذ التوصيات التي اقرتها وزارة الصحة والاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان، بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها حال عودة نشاط حدائق الحيوان، للعمل واستقبال الجماهير مرة أخرى.



وأضاف أن من بين تلك الإجراءات، الالتزام بعدد محدد للزوار، يضمن الكثافة المنخفضة داخل الحديقة، وجرى تقديرها بـ3 آلاف زائر فقط يوميا، وكذلك التشديد على ارتداء كمامات خلال الدخول، وأثناء التجوال داخل الحديقة، واستبعاد غير الملتزمين بها، وعمل اللوحات الإرشادية، تنصح الزائرين بالتباعد الاجتماعي، وأخرى للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى مظلات للوقاية من درجة الحرارة.



وأكد انه تم نشر أجهزة كشف درجات الحرارة عن بعد، على كل الأبواب لقياس درجات الحرارة للزائرين، واستبعاد من يثبت ارتفاع درجة حرارتهم، كما سيتم التنبيه على الزائرين بعدم المصافحة بالأيدي، كما سيتم توفير المطهرات لكل العاملين، لاستخدامها بشكل مستمر، فضلاً عن أقنعة الوجه.



وتعمل إدارة حديقة حيوان الجيزة التى تعد اكبر الحدائق سواء من حيث المساحة او عدد الحيوانات ، على تطبيق جميع الضوابط الخاص بفتح الحديقة، إلزام الزائرين بها وذلك للمحافظة على صحة الجميع ،منها تحديد الكثافات لا تزيد عن 3 الالف من خلال تذاكر الدخول ، وتوزيع أماكن الزورا ولجان مروية تنفيذا للتباعد الاجتماعى، وتوفير أجهزة لقياس حرارة للزوار عند الدخول ، الالتزام بالكمامات ، تطهير ورش الحديقة نهاية اليوم ، عدم السماح بالتكدس أمام بيوت الحيوانات ومنع التلامس ، عدم التكدس أمام الكافتيريا مع الزام الكافتيريا داخل الحديقة ، عمل اللوحات الإرشادية اللازمة، وتوفير أدوات التطهير من رشاشات ومطهرات للأيدي على منافذ أبواب الدخول، وتجهيز أماكن الانتظار للحفاظ على التباعد الاجتماعى.





