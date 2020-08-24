صور.. انطلاق العمل فى إنشاءات كوبرى موقف الأقاليم للتخفيف عن أهالى إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، بقيادة المهندس محمد سيد سليمان رئيس المدينة، إنطلاق العمل رسمياً فى إنشاءات كوبرى موقف الأقاليم للتخفيف على المواطنين، ولخدمة مناطق (عزبة الخزان – موقف الأقاليم)، وذلك على ترعة أصفون بتكلفة مليوني جنيه.

ويقول المهندس محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، إنه تم البدء خلال الساعات الماضية فى إنشاءات كوبرى موقف الأقاليم بناءاً على طلب مقدم من نائب المدينة فيصل عبد الرحمن، والذى حصل على موافقة وزارة الري لإنشاء وبناء الكوبرى (عزبةالخزان-موقف الأقاليم) على ترعة أصفون بتكلفة 2 مليون جنيه.

وفى نفس السياق واصلت الأجهزة الأمنية بمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، بقيادة المهندس محمد سيد سليمان رئيس المدينة، من أعمالها فى رصف الطريق الذي يخدم مدخل مدينة إسنا من الناحية الشرقية، وذلك بداية من مدخل كمين اسنا الشرقي حتى مدخل قناطر إسنا الجديدة ومدخل الري بطول 700م بعد أن تم إحلاله بالكامل، وذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتذليل أي عقبات تواجه المشاريع الخدمية والخطط التنموية في جميع القطاعات بالمركز.

ويقول المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، فى بيان صحفى، أنه تم تنفيذ الأعمال طبقاً للمعايير والمواصفات الفنية والهندسية للطرق بما يضمن عدم هبوط الطريق أو حدوث أي تصدعات مرة أخرى، حيث أن الشارع يشهد كثافات مرورية عالية ويعد طريق هام وحيوي لمدخل إسنا، حيث يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر إلى رؤساء المراكز بضرورة الإهتمام بمستوى الطرق ورفع كفاءتها، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في جميع القطاعات داخل المركز.



إنطلاق العمل رسمياً فى إنشاءات كوبرى موقف الأقاليم (1)



إنطلاق العمل رسمياً فى إنشاءات كوبرى موقف الأقاليم (2)



إنطلاق العمل رسمياً فى إنشاءات كوبرى موقف الأقاليم (3)



إنطلاق العمل رسمياً فى إنشاءات كوبرى موقف الأقاليم (4)