"صحة المنوفية" تحرر 49 محضرا لمنشآت غذائية وإعدام 405 كيلو أغذية

المنوفية – فريق المحافظات

قامت لجنة من إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، بالاشتراك مع مفتش الأغذية بمكتب اشمون، بشن حملة تفتيشية علي مدينة أشمون، جاء ذلك بناء علي توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، والدكتور نصيف حفناوي العفيفي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بتشديد الرقابة على المنتجات الغذائية وشن حملات علي المحلات التجارية والغذائية .

وتحت إشراف السيد الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل المديرية الشئون الوقائية، والدكتور محمد العسكري، مدير عام ادارة الطب الوقائي، وبرئاسة الدكتورة إيناس مفيد عباد، مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية .

وأسفرت الحملة عن المرور على عدد 23 منشأة غذائية، تم تحرير عدد 36 محضرا لمخالفة القرار 97 لسنة 67 لعدم حمل شهادات صحية، تم تحرير عدد 11 محضرا لمخالفة القرار 96 لسنة 67 لعدم توافر الاشتراطات الصحية، كما تم تحرير عدد 2 محضر لمخالفة القرار 10 لسنة 66، كما تم غلق اداري عدد 9 منشآت، تم إيقاف تشغيل لعدد 2 منشأة، كما تم إعدام 405 كيلو أغذية متنوعة.